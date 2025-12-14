Anthropic, Kaplan avverte: entro il 2030 una scelta cruciale sul futuro dell'AI

Secondo Jared Kaplan, chief scientist di Anthropic, l'umanità si starebbe avvicinando rapidamente a un bivio cruciale nel rapporto con l'intelligenza artificiale. In un'intervista concessa a The Guardian, Kaplan ha delineato uno scenario in cui, tra il 2027 e il 2030, potrebbe rendersi necessario decidere se consentire ai sistemi di AI più avanzati di addestrare autonomamente altri modelli, senza supervisione umana diretta.

Una scelta che, nelle sue parole, rappresenterebbe un vero e proprio "rischio definitivo". Da un lato, l'addestramento autonomo potrebbe innescare "un'esplosione dell'intelligenza", portando alla nascita di una forma di intelligenza artificiale generale (AGI) in grado di eguagliare o superare le capacità cognitive umane, con potenziali benefici enormi in ambito scientifico e medico. Dall'altro, però, esisterebbe il rischio concreto di perdere il controllo su sistemi sempre più potenti e opachi. "Sembra un processo piuttosto spaventoso. Non sai dove finirai", ha affermato Kaplan.

Le preoccupazioni del ricercatore si inseriscono in un dibattito già acceso all'interno della comunità tecnologica. Figure di primo piano come Geoffrey Hinton hanno espresso forti rimpianti per il proprio contributo allo sviluppo dell'AI, mentre Sam Altman ha più volte avvertito dell'impatto dirompente sull'occupazione. Lo stesso CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha recentemente stimato che l'AI potrebbe sostituire oltre la metà dei lavori impiegatizi entry-level.

Kaplan sembra condividere questa valutazione: secondo il chief scientist, l'AI sarà in grado di svolgere "la maggior parte del lavoro d'ufficio" nel giro di due o tre anni. Pur dichiarandosi moderatamente ottimista sulla possibilità di mantenere l'allineamento dei modelli agli interessi umani, individua nel cosiddetto miglioramento ricorsivo il punto più critico. "Questa è la cosa che consideriamo forse la decisione più importante o la cosa più spaventosa da fare... una volta che nessuno è coinvolto nel processo, non si può davvero sapere. Si può avviare un processo e dire: 'Oh, sta andando molto bene. È esattamente quello che ci aspettavamo. È molto sicuro'. Ma non si può sapere: è un processo dinamico. Dove porterà?"

Va sottolineato che una forma limitata di addestramento "da AI a AI" è già oggi realtà. Tecniche come la distillazione consentono a modelli di grandi dimensioni di trasferire conoscenze a versioni più piccole ed efficienti. La differenza, secondo Kaplan, sta nel grado di autonomia: l'assenza totale di supervisione umana renderebbe difficile comprendere e controllare l'evoluzione dei sistemi, capaci di migliorare sé stessi senza vincoli espliciti.

La questione, ammette, è anche filosofica: "Le intelligenze artificiali sono un bene per l'umanità? Sono utili? Saranno innocui? Capiscono le persone? Permetteranno alle persone di continuare ad avere il controllo sulla propria vita e sul mondo?".

Non tutti gli esperti condividono questa visione. Ricercatori come Yann LeCun ritengono che le architetture attuali dei large language model non siano in grado di evolvere verso un'AGI autonoma. Inoltre, alcuni studi mettono in dubbio un reale incremento della produttività, documentando casi in cui l'AI ha fallito nel sostituire il lavoro umano.

Lo stesso Kaplan riconosce l'incertezza dello scenario: "Forse la migliore IA mai esistita è quella che abbiamo adesso". Tuttavia, conclude, "non crediamo proprio che sia così. Pensiamo che continuerà a migliorare". Un'affermazione che sintetizza bene l'attuale stato del dibattito: un equilibrio fragile tra aspettative di progresso e timori di perdere il controllo su una delle tecnologie più potenti mai sviluppate.