Offerte esagerate su eBay (fino al 60%): in sconto iPhone, stampanti (a 26 euro!), TV Samsung, e molto altro. Ecco le migliori!

Le migliori offerte su eBay selezionate per voi, giorno dopo giorno, controllando se sono vere offerte e confrontando i prezzi con quelli degli altri e-commerce più popolari. In questa pagina potete trovare sconti veri e promozioni su eBay, relativamente ai migliori prodotti di elettronica di consumo (e non), con aggiornamenti quotidiani.

Attenzione: i prezzi riportati potrebbero differire leggermente rispetto al momento in cui l'utente consulta l'articolo. In ogni caso fa fede il prezzo presente su eBay, e non quello riportato in questa pagina.

Le migliori offerte su eBay

Offerte storage

Fra le offerte storage citiamo tre hard disk esterni a prezzi quasi da store cinese! Due modelli di Toshiba Canvio Basics, di dimensioni compatte con tagli da 1 e 2TB; e un modello Maxtor, da 2TB. Fondamentali, a nostro avviso, per una solida strategia di backup dei dati (ne avete una, vero?).

Un SSD da 240GB a circa 35€? Sì, avete letto bene! Fra le offerte eBay trovate tre modelli decisamente interessanti prodotti da tre marchi affidabili: Kingston, Crucial e Samsung. Il Samsung 860 EVO costa un po' di più, è vero, ma offre affidabilità e prestazioni leggermente superiori. Ottima via di mezzo il modello di Crucial, che consigliamo caldamente a poco più di 35€ nel taglio da 240GB.

Offerte fotografia

Le migliori offerte nel campo fotografia su eBay consentono di acquistare una reflex a prezzi decisamente concorrenziali. Potete entrare nel mondo della fotografia seria spendendo poco più di 250€ con la Canon EOS 4000D, oppure fare più sul serio con la Nikon D5600 a meno di 450€. Entrambe vengono proposte con kit con obiettivo incluso. Se invece siete alla ricerca di una fotocamera istantanea vi consigliamo la Instax Mini 9, per avere le foto su carta non appena scattate.

Il trittico di GoPro della scorsa generazione (che non sono diventate magicamente inutili con l'arrivo dell'ottava generazione) viene proposto con uno sconto consistente. Ottima la GoPro Hero7 White a meno di 170€, ma a nostro avviso è un acquisto "no-brainer" quello relativo alla top di gamma, la GoPro Hero7 Black, proposta a meno di 300€, con il suo eccellente stabilizzatore. Affrettatevi finché siete in tempo!

Ottimo prezzo, inferiore anche al corrispettivo su Amazon, anche per la Sony Cyber-Shot DSC-RX100 III, una delle migliori compatte evolute in circolazione con controlli pienamente manuali. Utilizza un sensore da 20,1MPX, raffica da 10fps, ISO fino a 12.800 e supporto per i video in Full HD con codec ad alta definizione.

Offerte TV, audio e Smart Home

Tre TV di buona qualità a prezzi molto concorrenziali: per chi vuole spendere poco c'è il TCL da 43" a risoluzione 4K, solo 249,99€. Abbiamo poi il modello LG 49UM7100, 329€ per un 49" di qualità (HDR e 4K supportati). Infine il Philips 50PUS6754: ben 50" di diagonale a circa 350€!

Descrizione

I dispositivi delle famiglie Google Home e Google Nest per la Smart Home non sono disponibili su Amazon. Sono presenti, però, su eBay, quasi sempre scontati ad ottimi prezzi.

Offerte TV Samsung

I televisori Samsung sono i più affidabili in commercio. Difficile trovare un modello che non offra, nella sua fascia di mercato, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il Samsung UE50RU7090 offre una diagonale da ben 50" a soli 364€. Difficile trovare di meglio con una diagonale simile. Abbiamo poi, salendo di categoria, un modello da 43" a 447,99€ e il 55" della famiglia Samsung RU8000 a poco meno di 500€.

Offerte computer e notebook

Tre notebook a prezzi molto interessanti: il Lenovo IdeaPad V130-15IKB è un entry-level con SSD e display Full HD. Viene proposto a 399,00€, che è un ottimo prezzo per una macchina votata alla produttività. Abbiamo poi Lenovo IdeaPad S145-15IWL, di fascia più alta, con processore Intel Core i7, 8GB di RAM e SSD: costa solitamente 800€, ma viene proposto su eBay a 549,90€. Infine, il modello HP ProBook 455R per i professionisti: processore Ryzen 7, 16GB di RAM e 512GB di SSD. Prezzo? 759,90€ invece di 1.299,90€! Risparmi 550€.

Offerte stampanti

Date sempre un occhio alle offerte stampanti su eBay. Potete trovare davvero ottimi prezzi! Oggi abbiamo ad esempio la Canon Pixma Mg2550s a soli 34,93€, e la Epson Expression home xp-4100 a 78,99€ (invece di 100€). Sono entrambe multifunzioni molto versatili, la prima ottima per ambienti domestici, la seconda valida anche per piccoli uffici.

Offerte smartphone, tablet e accessori

Offerte iPhone e iPad

Comprare un iPhone non di ultima generazione può essere un ottimo investimento per via del supporto lungo offerto da Apple. Ecco i modelli più interessanti oggi su eBay. iPhone XS a 579€ è veramente molto allettante (uno dei migliori prezzi del web).

Sono di molto scontati anche iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Il primo è molto conveneinte a 689,99€.

Offerte smartphone Samsung

Tre ottimi smartphone Samsung sono in offerta su eBay in questo momento. Samsung Galaxy A10 è un entry-level ottimo per le funzionalità di base: costa 119,99€ su eBay, invece di 159,99€ e si rivolge a utenti che hanno bisogno di uno smartphone affidabile al minor prezzo possibile. Galaxy A50 è un midrange di ottima qualità, con un display eccezionale e uno sconto di oltre 100€ sul listino. Infine Galaxy S10, che non necessita di presentazioni: è il top di gamma Samsung.

Offerte smartphone Xiaomi

Elencare tutti gli smartphone Xiaomi in offerta su eBay sarebbe impossibile. Qui vi indichiamo le promozioni proprio imperdibili. Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro sono dispositivi estremamente affidabili, fra i modelli di maggior successo del produttore cinese. Abbiamo poi Xiaomi Mi 9T e Xiaomi Mi 9T Pro, pensati per utenti consapevoli e privi di notch grazie a un meccanismo pop-up per la fotocamera frontale. I prezzi di eBay sono fra i migliori disponibili su internet in questo momento, evitando e-store cinesi e altri store poco affidabili.

Offerte smartphone Huawei

Huawei P30 Lite e Huawei P30 Pro sono tra i migliori dispositivi in assoluto nelle loro fasce di prezzo, soprattutto il "Pro" al prezzo attuale. È ad oggi uno dei migliori smartphone per quanto riguarda la fotocamera posteriore (secondo varie fonti il migliore) e propone caratteristiche al top (fra cui il display eccellente). Huawei P Smart Z è uno smartphoone ottimo per risparmiare: bello esteticamente, con tanto storage e supporto al Dual SIM: a 169,99€ difficile chiedere di più.

Offerte altri smartphone Android

OnePlus è ancora la società dei "flagship killer"? Secondo noi sì e OnePlus 7T è una conferma: display super fluido a 90Hz, processore Qualcomm Snapdragon 855+ potenziato e un comparto memorie da capogiro sono un ottimo biglietto da visita. Al momento si può trovare a circa 500€ su eBay, prezzo che lo rende un best-buy assoluto!

Offerte accessori smartphone

Auricolari true wireless come se piovesse: a 22,90€ il modello Redmi True Wireless di Xiaomi è imperdibile. Per chi volesse una migliore qualità audio abbiamo poi gli AirDots Pro Xiaomi: calzano meglio all'orecchio e offrono una qualità migliore insieme a un'esperienza d'uso di livello superiore. Abbiamo poi anche gli AirPods di Apple, secondo modello (ultima generazione) con custodia di ricarica tradizionale (no wireless). 129,99€ è un prezzo da Black Friday!

Xiaomi mi Band 4 a 29,90€. Bisogna dire altro? È una delle smart band più popolari in commercio: costa pochissimo e offre tutte le funzioni essenziali come contapassi, monitoraggio del sonno, cardiofrequenzimetro. E molto altro. Il display è inoltre un OLED a colori. Due power-bank Xiaomi, molto interessanti sul fronte rapporto qualità-orezzo, sono inoltre disponibili su eBay. I prezzi, al solito, parecchio scontati.

Offerte videogiochi e console

Non mancano le offerte legate alle categorie videogiochi e console, fra Xbox One S in bundle con Star Wars: Jedi Fallen Order, e diverse versioni della console di Sony, la PlayStation 4, con bundle e formati diversi. Sono tutti in sconto vero su eBay, così come il controller DualShock 4 a 49,90€.