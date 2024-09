ASUS porta PC, laptop e monitor ProArt all'IBC 2024: ecco tutti i prodotti per i professionisti

ASUS partecipa a IBC 2024 portando monitor, laptop e PC ProArt per IA, produzione virtuale ed editing 8K HDR. In programma anche i ProArt Masters' Talks con esperti del settore che affronteranno i temi più caldi del momento per il mercato professionale

ASUS ha annunciato la sua partecipazione all'IBC 2024 di Amsterdam con una serie di ProArt Masters' Talks che hanno l'obiettivo di raccontare a professionisti e utenti le novità dei nuovi prodotti della serie ProArt, fra cui monitor, laptop e PC, e le nuove tendenze del settore.

Ricordiamo che i dispositivi ASUS della serie ProArt sono pensati per rispondere alle esigenze dei "creatori" di contenuti, al fine di elevare gli standard della creazione di contenuti professionali.

I monitor ASUS ProArt presenti all'IBC 2024

L'azienda taiwanese porta ad Amsterdam display che combinano risoluzioni estreme, tecnologie all'avanguardia e una precisione del colore senza compromessi. Fiore all'occhiello della lineup è ProArt Display PA32KCX, il primo monitor professionale 8K Mini LED al mondo. Utilizza uno schermo da 32 pollici con risoluzione di 7680x4320 pixel, portando la nitidezza delle immagini a livelli mai visti prima nel settore professionale. La tecnologia Mini LED garantisce inoltre un controllo preciso della retroilluminazione, fondamentale per ottenere neri profondi e un contrasto elevato.

Per chi cerca la massima fedeltà cromatica, ASUS propone ProArt Display OLED PA32UCDM, un monitor 4K che sfrutta la tecnologia QD-OLED per offrire colori vividi e accurati, ideali per applicazioni di color grading e post-produzione video. La combinazione di pixel auto-illuminanti e quantum dot promette di riprodurre fedelmente le visioni creative più esigenti. ProArt Display 5K PA27JCV si distingue, invece, per la sua risoluzione di 5120x2880 pixel, racchiusa in un pannello da 27 pollici. Con una densità di pixel di 218 PPI, questo monitor offre un livello di dettaglio molto elevato, particolarmente apprezzato da grafici e fotografi che necessitano di visualizzare immagini ad alta risoluzione con la massima fedeltà.

ASUS non trascura le esigenze di chi lavora con contenuti 4K. ProArt Display PA32UCE e PA27UCGE, rispettivamente da 32 e 27 pollici, vantano pannelli HDR da 600 nit di luminosità e una copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3. Entrambi i modelli sono pre-calibrati per raggiungere un Delta E inferiore a 1, garantendo una riproduzione cromatica estremamente accurata sin dal primo utilizzo. Una caratteristica distintiva di questi monitor è la presenza di un colorimetro motorizzato integrato, strumento utile per mantenere nel tempo la precisione della calibrazione, eseguendo automaticamente le regolazioni necessarie per compensare eventuali derive cromatiche. Questi pannelli adottano inoltre la recente tecnologia LuxPixel, un set di innovazioni che include il trattamento anti-riflesso e a bassa riflessione (AGLR).

Per le esigenze di monitoraggio on-set, ASUS propone ProArt Display PA16USV, un monitor portatile da 15,6 pollici che vanta una risoluzione 4K con densità di 282 PPI e supporto 12G SDI. Le opzioni di montaggio flessibili, inclusi supporto regolabile e fori per treppiede, lo rendono adatto per anteprime e riproduzioni in tempo reale direttamente sul set.

PC, componenti e laptop

ASUS porta all'evento olandese PC e laptop ProArt che mettono l'intelligenza artificiale al centro dell'esperienza utente. La nuova gamma promette di trasformare i flussi di lavoro creativi grazie a soluzioni hardware e software all'avanguardia che aderiscono alle caratteristiche dei PC Copilot+ di Microsoft.

ProArt P16 si configura come un concentrato di potenza per i professionisti in movimento. Si tratta di una workstation da 16 pollici, racchiusa in uno chassis nero spesso appena 14,9 mm e dal peso di 1,85 kg, integrando una NPU da 50 TOPS nel processore AMD Ryzen AI 9 HX 370. Abbinata alla GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, offre un totale di 321 TOPS per elaborazioni IA avanzate. Queste specifiche si traducono in prestazioni accelerate per applicazioni 2D, 3D, editing video e streaming, inclusi software AI NVIDIA come Broadcast, RTX Video e ChatRTX.

Per chi cerca il massimo della portabilità senza rinunciare alle prestazioni, ASUS propone ProArt PX13, un laptop convertibile da 13" che pesa solo 1,38 kg e presenta una cerniera a 360° che permette di utilizzarlo in modalità laptop, tenda, stand o tablet. Il display OLED 3K ASUS Lumina garantisce una qualità dell'immagine ad altissimo livello, mentre la connettività WiFi 7 e le porte USB4 da 40 Gbps assicurano trasferimenti dati ultraveloci. ProArt PZ13 si spinge ancora oltre, con un peso di appena 0,85 kg. È, di fatto, un laptop staccabile equipaggiato con processore Snapdragon X Plus ottimizzato per l'IA e uno schermo OLED 3K ASUS Lumina. La tastiera rimovibile e la batteria da 70 Wh lo rendono il compagno ideale per i creativi sempre in movimento.

Sul fronte dei desktop, ASUS porta ad Amsterdam l'ExpertCenter Pro ET900A X9, una workstation professionale alimentata dai processori AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-series. Supporta fino a quattro schede grafiche NVIDIA Quadro RTX e offre connettività all'avanguardia, incluse doppie porte LAN 10G e USB Type-C da 40Gbps.

Per chi necessita di potenza in formato ultra-compatto, ASUS propone NUC 14 Pro AI, un mini PC con un volume inferiore a 0,6 litri alimentato da processori Intel Core Ultra 9 (Serie 2) che offrono fino a 120 TOPS complessivi grazie alla configurazione multi-architettura con CPU, GPU e NPU. Le prestazioni IA risultano triplicate rispetto alla generazione precedente, rendendo NUC 14 Pro AI ideale per applicazioni di edge computing e scenari IoT avanzati.

Fra le novità anche la scheda madre Pro WS WRX90E-SAGE SE, che punta alle prestazioni estreme. Supporta i processori AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-series con configurazioni fino a 96 core, offre sette slot PCIe 5.0 x16, doppie porte LAN 10G e supporto per 2 TB di memoria ECC R-DIMM DDR5. Il sistema di alimentazione robusto a 32 fasi e il raffreddamento avanzato garantiscono stabilità anche sotto carichi intensi. ProArt X870E-Creator WiFi si distingue per le sue capacità orientate all'IA e alla creazione di contenuti. Supporta RAM DDR5 e offre due slot PCIe 5.0 x16, ideali per configurazioni multi-GPU. La connettività prevede porte Ethernet 10G e 2.5G, WiFi 7 e due porte USB4. Entrambe le schede madri presentano caratteristiche come slot M.2 multipli e numerose opzioni di connettività, pensate per flussi di lavoro creativi estremamente complessi.

ASUS non si limita all'hardware, ma introduce anche soluzioni software esclusive per sfruttare appieno le capacità AI dei nuovi dispositivi. StoryCube si presenta come uno strumento innovativo per la gestione intelligente dei file multimediali, capace di riconoscere scene e volti specifici includendo anche funzionalità di editing basate su IA per la creazione automatica di video. MuseTree si configura invece come uno strumento di IA generativa che funge da fonte di ispirazione, tela da disegno e database di risorse. Sfruttando il processore AI integrato, MuseTree permette di accedere alle potenzialità dell'IA generativa anche offline, stimolando la creatività in ogni contesto.

Le soluzioni di networking

ASUS porta all'IBC 2024 diverse soluzioni di networking basate sulle richieste delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale. ASUS RT-BE92U si configura come il cuore pulsante della connettività per gli studi professionali innovativi.

Questo router WiFi 7 a tripla banda sfrutta una larghezza di banda di 320 MHz per raggiungere velocità fino a 9700 Mbps. La capacità di creare fino a tre SSID con Smart Home Master permette di personalizzare le reti per ospiti, dispositivi IoT o dipendenti, mentre l'integrazione di AiProtection Pro e opzioni VPN complete rende RT-BE92U la scelta ideale per gli studi creativi che danno priorità alla sicurezza senza compromettere le prestazioni.

Per gli studi che necessitano di estendere la propria rete all'esterno, ASUS propone ZenWiFi BD4 Outdoor. Si tratta di un sistema WiFi mesh progettato per funzionare in ambienti esterni critici, grazie al suo chassis certificato IP65. La tecnologia WiFi 7 dual-band con 4K-QAM e MLO assicura una trasmissione ultrarapida, ideale per riproduzioni video o sessioni di editing remoto. Le versatili opzioni di montaggio e il supporto PoE rendono BD4 Outdoor una soluzione flessibile per garantire una copertura WiFi costante sia negli spazi interni che esterni.

ExpertWiFi EBG19P si rivolge agli studi creativi di piccole e medie dimensioni alla ricerca di un'infrastruttura di rete solida. Dotato di otto porte PoE+, questo dispositivo può alimentare una vasta gamma di apparecchiature PoE, mentre il supporto VLAN migliora la sicurezza della rete. Le multiple porte WAN con bilanciamento del carico e failover assicurano una connettività ininterrotta, cruciale per flussi di lavoro creativi che non possono permettersi interruzioni. Il design compatto e la facilità di gestione tramite l'app ExpertWiFi rendono EBG19P una soluzione di rete scalabile, perfetta per studi in crescita.

Per gli studi creativi di maggiori dimensioni, ASUS presenta l'access point ExpertWiFi EBA63. Capace di gestire velocità WiFi 6 fino a 3000 Mbps e di supportare fino a cento dispositivi attivi contemporaneamente, EBA63 è la soluzione ideale per ambienti con una grande quantità di dispositivi connessi. Il supporto PoE facilita un'installazione flessibile, mentre le opzioni di montaggio a parete e a soffitto garantiscono la versatilità necessaria per adattarsi a qualsiasi spazio creativo. RT-BE88U è invece un router all-in-one ad alte prestazioni con WiFi 7, si distingue per la doppia connessione 10G con porta SFP+ e porte LAN e WAN multi-gigabit. La funzione Guest Network Pro, che supporta fino a cinque SSID, permette una segmentazione di rete personalizzata e sicura. La capacità di tethering mobile 4G/5G assicura un accesso continuo a Internet anche in situazioni di emergenza.

Per una copertura estesa, ASUS propone il sistema mesh ZenWiFi BQ16, ideale per distribuire il segnale in modo uniforme in tutta la casa o l'ambiente di lavoro. Abbinato a unità NAS ASUSTOR FX6712X, questo sistema sfrutta la tecnologia ASUS WiFi 7 Smart Haul per raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps, ottimizzando la gestione di file di grandi dimensioni in ambienti wireless.

Dulcis in fundo, una partnership con Adobe

L'impegno verso i professionisti creativi di ASUS si manifesta anche attraverso una nuova partnership con Adobe, che punta a fornire agli utenti ASUS un accesso privilegiato agli strumenti essenziali per il loro lavoro quotidiano. Con l'acquisto di prodotti ASUS selezionati, i clienti possono beneficiare di un abbonamento gratuito da uno a tre mesi ad Adobe Creative Cloud, Adobe Substance 3D e Adobe Acrobat. Il valore di questa offerta può raggiungere i 450€, con l'abbonamento gratuito che è applicabile sia a nuovi account Adobe che a quelli esistenti. Per usufruire di questa opportunità, gli acquirenti hanno tempo fino al 31 agosto 2025 per riscattare l'offerta attraverso il sito di registrazione dedicato. Qui trovate tutti i dettagli della promozione.

Dal 13 al 16 settembre, inoltre, parteciperanno agli incontri diversi professionisti creativi ed esperti del settore, fra cui: Leon Barnard, senior trainer e workflow specialist per Team 2 Films, che parlerà del monitoraggio HDR in DaVinci Resolve; Sabour Amirazodi, Enterprise Platform / Studio Tech Marketing presso NVIDIA, che esplorerà l'editing video accelerato dall'intelligenza artificiale utilizzando le GPU ASUS ProArt e NVIDIA GeForce RTX; Eliza Tan, Product Ecosystem Manager di Adobe, che condividerà gli ultimi aggiornamenti dell'ecosistema video Adobe; Bas Goossens, filmmaker di Ministry of Frames, che esplorerà come gestire il workflow per la cattura ed editing di video 8K; Daniel Parkinson, Director of Collaboration presso SCAN Computers, che condividerà prospettive e considerazioni in merito all’hardware per l'IA generativa, Matt Gregory, co-fondatore e CEO di RedShark Media, che condividerà preziosi insights riguardanti le volumetrie 3D nella produzione virtuale.