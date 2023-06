Asus Expert, la famiglia di PC per la trasformazione del mondo del lavoro

Il passato recente ha visto l'accelerazione delle dinamiche trasformative all'interno del posto di lavoro, facendo nascere nuove modalità remote, in presenza e ibride che richiedono strumenti capaci di rispondere a inedite esigenze di mobilità, collaborazione, affidabilità e sicurezza. È evidente come il semplice Personal Computer "general purpose" non basti più e si rendano necessarie soluzioni che, partendo dal PC, sappiano offrire una serie di strumenti e tecnologie capaci di rispondere efficacemente alle nuove sfide dei posti di lavoro di oggi.

ASUS Expert, la famiglia di sistemi per PMI, aziende e professionisti

ASUS, con la serie di soluzioni Expert, si rivolge proprio a questo settore del mercato e in particolare alle esigenze di mobilità grazie ai sistemi portatili, ExpertBook B9 e ExpertBook B1, all'interno di una famiglia che comprende anche i prodotti desktop ExpertCenter costituiti da mini PC, workstation e PC All-In-One.

I due ExpertBook fanno parte di un vasto portfolio di soluzioni che conta modelli come l'ExpertBook B7 Flip (B7402FBA), forte della connettività 5G e di un form factor dalle dimensioni contenute, l'ExpertBook B6 Flip con grafica NVIDIA RTX professionale fino ad arrivare all'ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) con processore Intel Core vPro di ultima generazione e un display di altissima qualità.

ExpertBook B9 è un sistema ultraportatile da 14 pollici costituito da uno chassis in lega di magnesio che consente di realizzare un sistema da soli 880 grammi di peso e capace di rispettare gli standard di resistenza di livello militare, coniugando un'autonomia estesa fino a 16 ore e prestazioni elevate in grado di sostenere con flessibilità diversi tipi di impiego. Si tratta di una soluzione espressamente pensata per chi si trova ad operare spesso in mobilità e che ha bisogno di uno strumento che sappia coniugare leggerezza, compattezza e portabilità con un elevato livello di robustezza.

ExpertBook B1 è un sistema laptop con telaio in lega d'alluminio, connettività WiFi 6, autenticazione biometrica e sistemi di sicurezza e protezione avanzati. Pensato per offrire versatilità di impiego, ExpertBook B1 è equipaggiato con numerose porte di espansione che semplificano il collegamento di periferiche come tastiere, monitor, mouse, proiettori e via discorrendo, a tutto vantaggio della produttività e collaborazione. È un portatile aziendale a tutto tondo, che mette al primo posto la connettività e il bilanciamento delle esigenze di prestazioni e autonomia, grazie ad una serie di profili d'uso preimpostati.

I sistemi della serie Expert, rivolgendosi al mondo del lavoro, mettono in primo piano la sicurezza, la robustezza e l'affidabilità. Oltre alle funzionalità per la protezione dei dati basate sulla tecnologia TPM 2.0, tutti i sistemi dispongono di un slot per i lucchetti Kensington, una schermatura fisica per la webcam, e rispondono alle specifiche MIL-STD 810H per la resistenza a stress fisici e l'impiego in ambienti disagevoli.

ASUS Expert: affidabilità, sicurezza e protezione dei dati

La dotazione tecnologica della serie ASUS Expert comprende i processori Intel Core i7 fino alla dodicesima generazione, le funzionalità ASUS Two-Way AI Noise Cancellation a vantaggio delle comunicazioni vocali e in videoconferenza, la connettività Intel WiFi 6E e le certificazioni EPEAT ed Energy Star. Inoltre il supporto alle tecnologie Intel vPro Enterprise ed Essentials permette di utilizzare strumenti di gestione remota, assieme all'app MyASUS, per semplificare la gestione dei sistemi aziendali.

Il presidente di ASUS Computer International, Steve Chang, ha dichiarato: "Con il portafoglio della serie Expert, stiamo definendo un nuovo standard per il mercato dei PC commerciali per consentire alle aziende di definire il loro nuovo stile di lavoro, qualunque esso sia, con prestazioni d'élite, maestria artigianale, durabilità e strumenti di classe aziendale".