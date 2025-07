Windows 11 mette a segno la crescita più grande da anni: Windows 10 quasi acciuffato

Windows 11 ha registrato un significativo aumento nella diffusione a giugno 2025, arrivando a un passo da Windows 10 in termini di market share globale. I dati StatCounter mostrano come l'avvicinarsi della fine del supporto per Windows 10 stia accelerando il passaggio al nuovo sistema operativo.

Dopo quattro anni dal debutto ufficiale, Windows 11 è ormai sul punto di superare Windows 10 nella classifica delle versioni Windows più diffuse al mondo. Secondo i più recenti dati pubblicati da StatCounter, a giugno 2025 Windows 11 ha raggiunto una quota di mercato del 47,98%, avvicinandosi notevolmente a quella di Windows 10, ora al 48,76%.

Il balzo di Windows 11 è stato particolarmente evidente nell'ultimo mese, con una crescita di 4,76 punti percentuali rispetto a maggio 2025. Una dinamica simile, per entità, si era verificata soltanto nei primi mesi successivi al lancio del sistema, come nel gennaio 2022, quando Windows 11 era passato dal 2,6% al 7,89%.

L'ascesa di Windows 11 è direttamente correlata al calo di Windows 10, l'unica versione a cedere quote in favore del nuovo sistema operativo. Nello stesso periodo, infatti, Windows 10 ha perso 4,43 punti percentuali, scendendo dal 53,19% al 48,76%. Sebbene la differenza a livello globale sia ora inferiore all'1%, in diversi mercati principali il sorpasso è già avvenuto: negli Stati Uniti Windows 11 è al 54,72%, nel Regno Unito al 59,01% e in Canada al 51,58%.

La tendenza sembra essere il risultato di una combinazione di fattori. Da un lato, Microsoft ha intensificato gli sforzi per incentivare l'adozione di Windows 11, evidenziandone i vantaggi rispetto alla versione precedente (a volte anche in malo modo). Dall'altro, si avvicina la data del termine del supporto per Windows 10, fissata per ottobre 2025, anche se sarà possibile estenderlo nel caso degli utenti enterprise fino a tre anni, tramite il programma ESU (Extended Security Updates), e ci sono opzioni – della durata di un anno – anche per gli utenti consumer.

Non tutti i sistemi potranno migrare facilmente a Windows 11 a causa dei requisiti hardware più stringenti. È quindi probabile che una porzione significativa del parco installato rimanga su Windows 10 ancora per molto tempo. StatCounter rileva inoltre che una minima parte degli utenti utilizza ancora versioni obsolete del sistema operativo: Windows 7 è al 2,2%, Windows 8/8.1 allo 0,6% e, sorprendentemente, Windows XP resiste con uno 0,43% di quota.

Con oltre 1,4 miliardi di utenti Windows nel mondo (sì, dopo il giallo dei giorni scorsi possiamo scriverlo), anche percentuali apparentemente irrilevanti si traducono in milioni di dispositivi ancora in funzione con sistemi operativi ormai fuori supporto. A questo ritmo, salvo inversioni di tendenza, Windows 11 è destinato a diventare la versione più diffusa già entro la fine di luglio 2025.