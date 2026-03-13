Un satellite di HEO Space ha catturato un'immagine del satellite AST SpaceMobile BlueBird 6

Con il crescente numero di satelliti in orbita è possibile la cattura di sempre più immagini legate proprio alle unità nello Spazio. Questo permette di avere informazioni sia sulla loro posizione (insieme ai radar e telescopi di terra), ma anche sulle loro caratteristiche nel caso non fossero note pubblicamente e sul loro stato di salute. In passato abbiamo riportato esempi come immagini di Starlink V2 mini, Rassvet-2, Worldview Legion 2 e tanti altri. L'ultima novità è legata a un'osservazione della società HEO Space.

Secondo quanto riportato dalla stessa HEO Space, la società è riuscita a catturare un'immagine del satellite AST SpaceMobile BlueBird 6. Le informazioni indicano che il satellite Continuum-1 si trovava a 106 km di distanza dall'oggetto permettendo una risoluzione di 16 cm/pixel. BlueBird 6 è stato lanciato alla fine dello scorso anno grazie a un vettore ISRO LVM3 ed è ora dispiegato correttamente in LEO.

Il satellite di AST SpaceMobile è un oggetto di grandi dimensioni considerando che la antenna phased‑array ha una superficie totale di quasi 223 m² ed è la più grande mai dispiegata in orbita bassa terrestre a livello commerciale. Rispetto ai modelli BlueBird da 1 a 5 le sue dimensioni complessive sono triplicate.

Non manca l'ironia in HEO Space (fonte)

Lo scopo è quello di realizzare una rete satellitare in grado di connettere smartphone, tablet e IoT direttamente con velocità stimate fino a 120 Mbps e supportando lo scambio di dati, voce e video. Così facendo la società entrerà in concorrenza sia con gli operatori di telefonia tradizionale ma anche con soluzioni come Starlink Mobile di SpaceX (in precedenza Direct to Cell). Come nel caso di Starlink, anche in questo ci sarà la possibilità di coprire le zone rurali o isolate ma anche fornire connettività a chi si sposta frequentemente.

HEO Space in passato aveva anche catturato un'immagine di Starlink V2 mini a 51 km di distanza con una risoluzione di 11 cm/pixel. In questo modo è possibile apprezzare anche le differenze nelle scelte di design tra le due società, con il satellite BlueBird 6 che è diverso dalle illustrazioni fornite dalla stessa AST SpaceMobile.