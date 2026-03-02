SpaceX rinomina la tecnologia Direct to Cell in Starlink Mobile e punta ad ampliare la copertura

SpaceX ha annunciato che la sua tecnologia di connessione Direct to Cell ora si chiama Starlink Mobile. Si punta ad aumentare la copertura e il numero di utenti supportati oltre alle funzionalità disponibili.

All'inizio di dicembre dello scorso anno si era parlato della possibilità che SpaceX potesse diventare un vero e proprio operatore di telefonia con il lancio del brand Starlink Mobile. Nelle scorse ore la società di Elon Musk (sempre più vicina a una quotazione in borsa) ha annunciato che la tecnologia Direct to Cell integrata in alcuni dei satelliti attualmente in orbita ha preso ufficialmente il nome di Starlink Mobile.

Starlink Mobile is providing data for video, voice, and messaging services in areas where terrestrial service is unavailable



Working with global mobile network operators, our satellite-to-mobile network has grown to 32+ countries, home to 1.7B+ people → https://t.co/Sz2wzdRtF8 pic.twitter.com/095z9IDDol — Starlink (@Starlink) March 2, 2026

Secondo quanto riportato attualmente ci sono circa 650 satelliti in orbita bassa terrestre che supportano questa funzionalità (tutti di generazione V2 mini) ma in futuro il loro numero crescerà così come le loro capacità. Starlink Mobile (in precedenza Direct to Cell, DTC o D2C) promette di connettersi alla rete di satelliti attraverso smartphone, tablet e IoT per scambiare dati, effettuare chiamate, trasmettere video e inviare messaggi in sei continenti.

Starlink Mobile e la connettività globale

Grazie all'utilizzo di frequenze già in uso per la telefonia mobile, non sono necessari aggiornamenti hardware o software ma solamente il supporto da parte degli operatori telefonici tradizionali. SpaceX punta a dare una connettività diretta a ben 1,7 miliardi potenziali clienti. Con l'arrivo dei satelliti della prossima generazione (in precedenza V3), che saranno lanciabili solo con il razzo spaziale pesante Starship, verranno ampliate le capacità di connessione e la copertura.

Attualmente il servizio non è ancora completo. Come spiegato da SpaceX, Starlink Mobile consente la trasmissione di messaggi in maniera nativa ed è una delle prime capacità dimostrate anche in occasioni di eventi catastrofici. Il passaggio naturale sarà quello di effettuare chiamate in maniera nativa mentre l'ultimo passo sarà la connettività dati.

Attualmente i dati sono supportati da 40 applicazioni e oltre 100 dispositivi ma non ancora per tutto ciò che un utente potrebbe volere dal proprio smartphone (o tablet). Con un maggior numero di satelliti si potranno eseguire anche videochiamate, guardare contenuti in streaming, utilizzare posta elettronica e molto altro. Si potrà quindi impiegare il proprio dispositivo come se si fosse collegati direttamente a un'antenna cellulare tradizionale.

Tra le novità di Starlink Mobile c'è l'ampliamento del supporto degli operatori globali. Deutsche Telekom supporterà il servizio a partire dal 2028 mentre nel Regno Unito è stato annunciato il supporto da parte di Virgin Media O2 sin da ora.

Questo potrebbe essere solo l'inizio. Con l'arrivo della nuova generazione di satelliti e una costellazione ancora più numerosa e quindi con maggiore capacità tecnologica e di supporto degli utenti Starlink Mobile potrebbe diventare a tutti gli effetti un operatore di telefonia vero e proprio con piani separati e dedicati senza avere altre compagnie di telefonia tradizionali "nel mezzo".