Bureau 1440 mostra un'immagine di un satellite Rassvet-2 (Starlink russo) catturata da un altro satellite Rassvet-2

Nelle scorse ore la società russa Bureau 1440 ha mostrato un'immagine di un satellite Rassvet-2, conosciuto anche come Starlink russo perché dedicati alla connettività Internet, catturata da un altro satellite dello stesso tipo.

Come abbiamo riportato recentemente, un satellite di Vantor è riuscito a catturare un'immagine di un satellite Starlink danneggiato. Le capacità di fotografare satelliti utilizzando altri satelliti sta diventando sempre più comune ed è possibile impiegarla sfruttando anche soluzioni commerciali e non più solamente di tipo militare. Recentemente la società russa Bureau 1440 ha rilasciato un'immagine di un satellite Rassvet-2 (conosciuto anche come Starlink russo) catturata da un altro Rassvet-2.

Bureau 1440 lanciò i primi satelliti sperimentali dedicati alla connettività Internet in orbita bassa terrestre tra il 16 e il 17 maggio 2024 dal cosmodromo di Plesetsk a bordo di un razzo spaziale Soyuz-2.1b. Queste unità sono state pensate per effettuare test tecnologici sulle soluzioni implementate. Da allora le unità hanno Rassvet-2 hanno eseguito oltre mille differenti test e superato 25 mila orbite, secondo quanto riportato dalla società russa.

Bureau 1440 mostra la fotografia di un satellite Rassvet-2

Tra i test di Bureau 1440 c'è stata la capacità di effettuare una fotografia da un satellite Rassvet-2 a un altro. I satelliti russi non hanno fotocamere pensate per questo genere di operazioni ed è quindi stata impiegata una fotocamera ingegneristica.

Per riuscire nell'impresa i due satelliti si sono avvicinate fino a 800 metri di distanza l'uno dall'altro. Bureau 1440 ha specificato che tra le difficoltà del test c'era quella di riuscire a essere precisi nelle operazioni nonostante la velocità di circa 27 mila km/h (rispetto alla superficie). Gli ingegneri hanno poi dovuto calcolare l'angolazione tra i due satelliti Rassvet-2 per avere una corretta illuminazione e consentendo di vedere i pannelli solari dispiegati.

Sempre stando alla società russa, lo scopo di questo esperimento è stato principalmente legato a un test sui sistemi di controllo e navigazione nello Spazio. Questo perché quando la costellazione diventerà operativa bisognerà fare in modo che ogni satellite si trovi nella posizione corretta evitando anche altri satelliti o detriti spaziali che potrebbero danneggiarli. Questi satelliti promettono di avere prestazioni elevate di trasferimento dati e bassa latenza sfruttando anche connettività intersatellitare grazie ai laser (come Starlink).

Bureau 1440 sta anche progettando le antenne per collegarsi ai satelliti Rassvet-2. Alcune soluzioni sono state pensate per scopi commerciali e non consumer come antenne dedicate ai treni che possono garantire una migliore connettività anche in zone remote del territorio russo. Tra le caratteristiche troviamo la resistenza a temperature comprese tra i -50 °C a +50 °C, funzionamento con la rete elettrica a 110 volt permettendo la connettività fino a una velocità del treno di 400 km/h.