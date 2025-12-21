SpaceX: un satellite ha fotografato il satellite Starlink 35956 danneggiato in orbita mostrando le sue condizioni

Un satellite Vantor WorldView-3 è riuscito a fotografare negli scorsi giorni il satellite Starlink 35956 danneggiato permettendo a SpaceX di valutare le condizioni dell'unità e comprendere quali azioni correttive eseguire.

Recentemente avevamo riportato di come SpaceX lancerà nel 2025 ben 167 missioni complessive (tutte con razzi spaziali Falcon 9). Molti di questi lanci sono pensati per la megacostellazione Starlink che rappresenta un importante parte del business della società di Elon Musk e che ha veicolato la scelta dell'offerta pubblica iniziale (IPO) prevista per il prossimo anno. Negli scorsi giorni è emersa però una criticità legata al satellite Starlink 35956 che avrebbe subito un guasto e starebbe rientrando nell'atmosfera.

Secondo quanto dichiarato inizialmente l'unità avrebbe perso parte della quota in maniera repentina oltre a disperdere nello Spazio alcune componenti. SpaceX si è attivata per comprendere al meglio la situazione prevedendo anche una prima serie di azioni correttive (via software) per le altre unità.

La foto del satellite Starlink 35956 danneggiato

LeoLabs, società che monitora lo Spazio per rilevare detriti spaziali e satelliti in maniera indipendente, ha riportato di aver riportato il 17 dicembre un evento energetico legato al satellite Starlink 35956. I dati mostrerebbero che ci sarebbe stata un'esplosione di qualche componente piuttosto che l'impatto di un detrito spaziale o un altro oggetto estraneo.

La società avrebbe anche rilevato la generazione di decine di detriti di piccole dimensioni mentre altri potrebbero essersi dispersi nel frattempo. La buona notizia è che, considerando l'orbita scelta (a bassa quota), i detriti generati dal guasto e il satellite stesso rientreranno in poche settimane nell'atmosfera bruciando completamente (si stima tra la fine di gennaio e inizio febbraio).

SpaceX ha anche richiesto a Vantor di utilizzare un suo satellite WorldView-3 per catturare una fotografia dettagliata del satellite Starlink 35956 danneggiato. Ora l'immagine è stata resa pubblica e risale al giorno successivo al rilevamento del problema. Secondo quanto riportato l'immagine è stata catturata quando il satellite si trovava sopra l'Alaska a 241 km di distanza arrivando a una risoluzione di 12 cm/pixel.

La fotografia mostra che la struttura del satellite è per lo più intatta con il corpo centrale (piatto) e i due grandi pannelli solari. Questa è una buona notizia limitando così i potenziali oggetti pericolosi di piccole dimensioni in orbita, anche se il loro periodo di permanenza nello Spazio sarà comunque limitato. La possibilità di impiegare satelliti per il monitoraggio terrestre anche per fotografie satellite-satellite non è nuova ma in passato era solitamente riservata all'ambito militare. Con la diffusione delle società che operano in questo settore (Maxar, Vantor, etc.) questa pratica si sta diffondendo.