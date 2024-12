Stoke Space mostra il nuovo design del razzo spaziale completamente riutilizzabile Nova

Sviluppatore razzi spaziali riutilizzabili permette da un lato di aumentare la cadenza di lancio e dall'altro di ridurre i costi (e quindi aumentare l'accessibilità allo Spazio). Diverse società e agenzie in tutto il Mondo stanno seguendo la strada tracciata da SpaceX con i Falcon e ora con Starship. Tra i nuovi nomi nel panorama statunitense c'è Stoke Space che sta sviluppando il nuovo razzo spaziale completamente riutilizzabile chiamato Nova.

Questa soluzione ha sia il primo che il secondo stadio riutilizzabili, riducendo quindi ulteriormente i costi ma è anche di dimensioni ridotte rispetto a Starship e con un approccio differente per lo sviluppo del secondo stadio. La società statunitense ha mostrato recentemente il nuovo design del suo vettore in alcuni render mentre prosegue lo sviluppo delle varie componenti.

Come ricordato da Devon Papandrew (vice presidente della società) "se si guarda a ciò che limita la capacità di lancio di SpaceX, mentre questa può riutilizzare il booster di Falcon 9 venti volte o più, ogni lancio richiede comunque un nuovo secondo stadio. La nostra tesi, o almeno uno dei modi in cui puoi competere con SpaceX a lungo termine, è la riusabilità completa".

Il razzo spaziale Nova prevede un primo stadio con sette motori a metano e ossigeno liquidi con tre supporti d'atterraggio. La sua struttura è pensata per essere riutilizzata fino a cento volte (nei piani della società). Più interessante è il secondo stadio che utilizza idrogeno e ossigeno liquidi con tre supporti per l'atterraggio con raffreddamento rigenerativo dello scudo termico e fairing completamente riutilizzabili.

Lo scudo termico non utilizza piastrelle isolanti ma una copertura metallica che viene raffreddata dal propellente criogenico e per questo i propulsori non sono centrali ma posti lateralmente e con ugelli di ridotte dimensioni garantendo comunque un Isp di oltre 425" e con un'efficienza (data dall'utilizzo di idrogeno) del 30% superiore a quella di un propellente come il metano.

Secondo Stoke Space questo approccio consente di utilizzare materiali convenzionali con manutenzione minima riducendo i costi e i tempi di riutilizzo. Andy Lapsa (CEO e co-fondatore della società) aveva dichiarato, in risposta a un post di Elon Musk dove scriveva che "la sfida tecnologica più grande per Starship è uno scudo termico completamente e immediatamente riutilizzabile", che "questa è stata in un certo senso la nostra tesi fondante. Lo scudo termico di Stoke Space è letteralmente a prova di proiettile".

Le prestazioni del razzo spaziale Nova prevedono la capacità di portare un carico utile da 3 tonnellate in orbita bassa terrestre (in versione riutilizzabile) e fino a 7 tonnellate in versione non riutilizzabile, 2,5 tonnellate in trasferimento in orbita geostazionaria e 1,25 tonnellate in inserzione in traiettoria translunare. A titolo di confronto un Falcon 9 può portare fino a 22,8 tonnellate in LEO, 8,3 tonnellate in GTO e oltre 4 tonnellate verso Marte. Per questo Stoke Space dovrà avere una strategia decisamente aggressiva e pensare a vettori ancora più grandi e versatili per evitare di soccombere sotto il peso di SpaceX e dei suoi vettori.