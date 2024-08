Sonda spaziale ESA JUICE: rilasciate le immagini del flyby Luna-Terra, direzione Venere

ESA JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) è una missione spaziale europea lanciata nell'aprile 2023. Il suo obiettivo principale è studiare Giove e tre delle sue lune più grandi: Ganimede, Callisto ed Europa. Per arrivare in orbita intorno al gigante gassoso bisognerà aspettare fino al 2031 e nel frattempo la sonda spaziale avrà bisogno di diversi flyby per utilizzare la fionda gravitazionale, aumentare la velocità, modificare la traiettoria e risparmiare propellente. Negli scorsi giorni è stato completato il primo passaggio ravvicinato Luna-Terra, così da spingere la sonda in direzione di Venere.

La distanza minore (750 km dalla superficie) dalla Luna è stata raggiunta alle 23:15 del 19 agosto, con ESA JUICE che si è diretta successivamente verso la Terra toccando la minima distanza dal pianeta alle 23:56 del 20 agosto passando a circa 8,4 km/s dalla superficie. Per l'occasione diverse fotocamere sono state attivate, sia relative a strumenti scientifici che diagnostici/ingegneristici.

ESA has successfully completed the world’s first ever lunar-Earth flyby, sending #ESAJuice on a shortcut to Jupiter via Venus 👋🛰️



As we wave goodbye to Juice once again, discover how it happened and admire some of our favourite images 👉 https://t.co/Ps5blACM54 pic.twitter.com/tuKsO3Xn2X — ESA's Juice mission (@ESA_JUICE) August 21, 2024

Ignacio Tanco (responsabile delle operazioni della navicella spaziale) ha dichiarato che "il flyby gravitazionale è stato impeccabile, tutto è andato liscio come l'olio e siamo stati emozionati nel vedere JUICE tornare così vicino alla Terra".

Stando a quanto dichiarato dall'agenzia spaziale, il flyby della Luna ha aumentato la velocità di ESA JUICE di 0,9 km/s (rispetto al Sole) mentre il passaggio ravvicinato della Terra ha ridotto la velocità di 4,8 km/s ma modificando la sua traiettoria verso Venere (con un angolo di 100°). Il flyby ha permesso di risparmiare 100-150 kg di propellente permettendo così una durata superiore della missione rispetto a traiettorie differenti.

Reminiscing about last night as we speed onward towards our closest approach to Earth 🛰️🌖 pic.twitter.com/zYdPY5kpmG — ESA's Juice mission (@ESA_JUICE) August 20, 2024

Oltre alle fotocamere di monitoraggio sono stati impiegati 8 dei 10 strumenti per raccogliere dati compresa la fotocamere JANUS che avrà una risoluzione di 2,4 m/pixel quando sarà in orbita intorno a Ganimede e di 10 km/pixel quando riprenderà Giove. La sonda incontrerà Venere ad agosto 2025 per riportare la traiettoria verso la Terra, che incontrerà a settembre 2026 e gennaio 2029. A quel punto si dirigerà finalmente verso Giove, dove arriverà a luglio 2031.