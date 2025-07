Riportare in vita un uccello gigante estinto della Nuova Zelanda: il sogno del regista Peter Jackson

Peter Jackson ha investito 15 milioni di dollari in un progetto scientifico per riportare in vita il Moa, gigantesco uccello estinto originario della Nuova Zelanda. Le sfide non mancano, ma assicura: non mi sono ritirato dal cinema!

Peter Jackson, celebre regista premio Oscar per Il Signore degli Anelli, non dirige un film dal 2014, anno in cui uscì Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate. Tuttavia, ciò non significa che Jackson sia andato in pensione: non solo ha confermato di essere ancora attivo nel mondo del cinema, ma anche di essere impegnato su tre sceneggiature. "Non mi sono di certo ritirato. Al momento sto scrivendo tre diversi script", ha dichiarato in una recente intervista a ScreenRant.

Il primo frutto concreto di questo ritorno è The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, atteso nelle sale il 17 dicembre 2027. Il film sarà diretto da Andy Serkis, storico interprete di Gollum, mentre Jackson si occuperà della produzione insieme alle sue collaboratrici di lunga data Fran Walsh e Philippa Boyens.

Parallelamente alla sua carriera cinematografica, Jackson è anche coinvolto in un ambizioso progetto scientifico: riportare in vita il Moa Gigante (dinornite), un enorme uccello non volante della nuova Nuova Zelanda, estinto circa 600 anni fa a causa della caccia intensiva delle popolazioni Māori.

L'iniziativa è condotta dalla startup di ingegneria genetica Colossal Biosciences, la stessa che ha recentemente lavorato sulla de-estinzione di altre specie come i metalupi (enocioni).

Jackson ha investito 15 milioni di dollari in Colossal, insieme a Fran Walsh, e possiede una delle più grandi collezioni private di ossa di Moa. "La de-estinzione dei Moa mi darebbe la stessa emozione, se non maggiore, di qualsiasi film potrei mai fare", ha detto. "Ogni studente della Nuova Zelanda è affascinato dai Moa. I film sono il mio lavoro quotidiano, il Moa è il mio passatempo divertente".

Il progetto, tuttavia, si trova ancora nelle sue fasi iniziali. I ricercatori stanno cercando DNA sufficientemente conservato in antichi reperti per confrontarlo con il patrimonio genetico di uccelli viventi come l'emù o il tinamo. L'obiettivo è individuare le differenze genetiche che rendevano il Moa unico. A differenza dei mammiferi, però, la riproduzione degli uccelli pone sfide aggiuntive, poiché avviene all'interno delle uova. "Ci sono numerosi ostacoli scientifici da superare", ha dichiarato Beth Shapiro, direttrice scientifica di Colossal.

Il progetto coinvolge anche il Ngāi Tahu Research Centre dell'Università di Canterbury, che rappresenta la comunità Māori e contribuisce con competenze archeologiche e culturali. "Questo lavoro ha riacceso l'interesse per le nostre tradizioni e mitologie", ha commentato l'archeologo Kyle Davis, che collabora direttamente con Jackson.

Non mancano tuttavia le critiche: alcuni scienziati esterni hanno espresso dubbi sull'effettiva possibilità di reintrodurre una specie estinta in un ecosistema moderno. Secondo l'ecologo Stuart Pimm della Duke University, "è estremamente improbabile che si possa reinserire una specie estinta in natura in modo efficace. Sarebbe un animale estremamente pericoloso".