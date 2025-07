L'ESA ha comunicato con la sonda spaziale NASA Psyche utilizzando dei laser a 265 milioni di km di distanza

La missione NASA Psyche diretta verso l'asteroide metallico (tipo M) 16 Psyche ha incontrato un problema ai propulsori negli scorsi mesi che ha portato l'agenzia spaziale statunitense a scegliere di impiegare una linea di backup a causa di una valvola malfunzionante in quella principale. La sonda spaziale è sulla rotta corretta per raggiungere l'asteroide nel 2029 mentre ci sarà un flyby di Marte nel maggio 2026. Ma questa non è l'unica novità.

Come sappiamo, a bordo della sonda spaziale NASA Psyche è presente un sistema di test per permettere la comunicazione a grandi distanze attraverso i laser. Una delle problematiche delle onde radio utilizzate solitamente è la scarsa larghezza di banda, soprattutto ad ampie distanze oltre a dover impiegare antenne molto grandi per ricevere il segnale (per esempio quelle del Deep Space Network). Per questo la NASA e altre agenzie stanno sperimentando lo scambio di informazioni via laser come nel caso del Deep Space Optical Communications (DSOC) presente a bordo della navicella.

NASA Psyche ha comunicato con due stazioni ESA attraverso laser

Come sappiamo la sonda spaziale NASA Psyche ha già provato diversi scambi di informazioni compreso il video di un gatto, anche a distanze notevoli (come 460 milioni di km), con i sistemi dell'agenzia spaziale statunitense. Ora l'ESA ha comunicato che anche l'agenzia spaziale europea è riuscita a comunicare con la sonda spaziale a grande distanza utilizzando un sistema ottico basato su laser.

L'esperimento è avvenuto il 7 luglio quando NASA Psyche si trovava a 265 milioni di km dalla Terra. L'ESA ha costruito due stazioni sperimentali per comunicazioni ottiche/laser in Grecia. Il segnale ottico è stato inviato dall'Osservatorio Kryoneri (vicino ad Atene) mentre il segnale di ritorno inviato dalla sonda spaziale è stato catturato dall'Osservatorio di Helmos (a circa 37 km di distanza).

Bisogna considerare che questo è ancora un sistema in test e non sostituirà nel breve periodo i sistemi basati su onde radio. Sinda Mejri (project manager del sistema di ricezione laser a terra dell'ESA) ha spiegato che realizzare laser abbastanza potenti da raggiungere una navicella spaziale a milioni di chilometri di distanza ma anche con precisioni millimetriche è una sfida tecnica complessa.

Da un lato troviamo il trasmettitore laser che utilizza cinque laser ad alta potenza con un sistema di puntamento ultra-preciso e stabile inserito all'interno di un container che lo protegge dalla luce solare. Dall'altra parte c'è un ricevitore con un sensore in grado di distinguere singoli fotoni montato nella zona posteriore di un telescopio Aristarchos da 2,3 metri.

La prima campagna di test dell'ESA ha previsto lo scambio di dati con un satellite dell'agenzia chiamato Alphasat che si trova in orbita geostazionaria. In futuro ci saranno almeno altri tre scambi di dati tra NASA Psyche e i sistemi ottici dell'ESA. Guardando ancora più avanti, questa tecnologia nel progetto LightShip che porterà dei carichi utili su Marte, compreso il sistema MARCONI (Mars Communication and Navigation Infrastructure) che proverà lo scambio di informazioni via sistemi ottici dal Pianeta Rosso verso la Terra e viceversa.