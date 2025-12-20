Potrebbe essere stata rilevata una superkilonova: doppia, potente esplosione, spaziale

Secondo quanto annunciato da un team di ricerca, grazie alla rilevazione delle onde gravitazionali (e a osservazioni con telescopi) è stato possibile rilevare quella che potrebbe essere stata la prima superkilonova: una doppia, potente esplosione.

Nello Spazio ci sono fenomeni altamente energetici, molto più potenti di quanto l'umanità abbia mai scatenato sulla Terra. Tra questi ci sono le supernove, stelle che esplodono alla fine della loro vita generando delle anche delle nebulose. Ci sono però eventi ancora più potenti e uno è stato rilevato di recente: si tratta di una superkilonova che potrebbe avere un'origine decisamente complessa e inusuale.

Nello studio dal titolo ZTF25abjmnps (AT2025ulz) and S250818k: A Candidate Superkilonova from a Subthreshold Subsolar Gravitational-wave Trigger sono stati esaminati i dati provenienti dagli interferometri LIGO e Virgo. Nel 2017 l'evento conosciuto come GW170817 è stato probabilmente originato da due stelle di neutroni che si sono scontrate rilasciando onde gravitazionali e venendo associato al termine kilonova. Più recentemente l'evento AT2025ulz è invece stato così energetico da poter essere chiamato superkilonova.

L'origine della superkilonova: le ipotesi sulla formazione

Come scritto, la sua origine sarebbe decisamente complessa. Inizialmente gli scienziati credevano potesse essere un evento simile a quello del 2017, ma successivamente i dati hanno invece mostrato uno scenario ancora più articolato. La sua rilevazione risale al 18 agosto 2025 quando è stato raccolto un segnale dai tre interferometri (due di LIGO e uno di Virgo) a una distanza dalla Terra era pari a 1,3 miliardi di anni luce.

Le ipotesi sono diverse, ma gli scenari possibili indicano che almeno una delle due stelle di neutroni coinvolte nella superkilonova dovesse essere molto più piccola dell'altra. Nel primo troviamo una stella massiccia in rapida rotazione che esplode in una supernova generando a sua volta due piccole stelle di neutroni sub-solari. Nel secondo invece troviamo una stella che ruota rapidamente su sé stessa esplodendo in una supernova. Questa volta però oltre a una stella di neutroni centrale si forma un disco di materiale che a sua volta diventa una piccola stella di neutroni in un processo che ricorda (con le dovute differenze) la creazione di un pianeta.

In entrambe le ipotesi le due stelle di neutroni si sono poi scontrate generando una nuova esplosione. L'osservazione della superkilonova sarebbe stata complicata a causa dei resti della supernova originaria che avrebbe creato una coltre di polveri che ha nascosto la seconda esplosione alle osservazioni da parte dei telescopi, mentre gli effetti gravitazionali rimangono inalterati. Il team di ricerca ha comunque precisato che queste per ora rimangono ipotesi e serviranno ulteriori dati e osservazioni di altri eventi analoghi per avere un quadro più completo.