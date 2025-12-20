Blue Origin NS-37: successo per la missione con un passeggero in sedia a rotelle oltre la linea di Kármán

Nelle scorse ore si è conclusa correttamente la missione spaziale suborbitale Blue Origin NS-37. Tra i cinque membri dell'equipaggio era presente anche una passeggera in sedia a rotelle che è riuscita a superare la linea di Kármán.

Nelle scorse settimane Blue Origin ha diffuso moltissime informazioni circa diversi progetti in corso oltre al successo della missione NG-2 con il recupero del primo stadio del vettore pesante New Glenn. La società di Jeff Bezos sta lavorando in moltissimi ambiti compresi i lander lunari Blue Moon MK1 e MK2, un aerofreno ripiegabile per missioni marziane e terrestri, il sistema Blue Ring e quello per l'utilizzo della regolite lunare Blue Alchemist. Blue Origin rimane però impegnata anche nelle missioni spaziali suborbitali realizzate con il vettore e la capsula New Shepard.

La missione NS-37 è stata lanciata dal sito nel deserto del Texas alle 15:16 di oggi (ora italiana). Le operazioni si sono svolte come di consueto con un tempo intercorso tra il decollo dal pad e l'atterraggio della capsula di poco meno di 10,5 minuti superando i 100 km di quota nel punto di massima ascesa. A bordo erano presenti sei membri dell'equipaggio: Joey Hyde, Adonis Pouroulis, Hans Koenigsmann, Michaela (Michi) Benthaus, Jason Stansell e Neal Milch.

Michaela (Michi) Benthaus will become the first wheelchair user to cross the Kármán line. Her story, advocacy, and passion are evident in everything she does. pic.twitter.com/HusttrnUiQ — Blue Origin (@blueorigin) December 20, 2025

A bordo di Blue Origin NS-37 anche una persona su sedia a rotelle

A differenza di altre missioni passate, questa volta a bordo della capsula era presente anche una persona che utilizza una sedia a rotelle, Michaela Benthaus. Si tratta della prima prima missione oltre la linea di Kármán (dove viene stabilito per convenzione l'inizio dello Spazio, pur non entrando in orbita) che ha previsto un utente con questa particolarità. Se si considera anche NS-37, i vettori e le capsule New Shepard hanno portato nello Spazio 92 utenti (86 se si considerano le persone, in quanto alcune hanno volato più volte).

Dave Limp (CEO di Blue Origin) ha dichiarato "che bel modo di concludere il 2025! I nostri astronauti e il team Blue Origin hanno appena completato con successo il lancio di NS-37. Un altro passo avanti verso la possibilità di rendere i voli spaziali accessibili a tutti". Phil Joyce (SVP di New Shepard) ha aggiunto che la missione NS-37 è stata la nona dell'anno e gettando le basi per un incremento delle operazioni nel prossimo futuro, che non verranno accantonate nonostante i molteplici impegni aggiungendo che "il volo di Michi è particolarmente significativo, dimostrando che lo Spazio è per tutti, e siamo orgogliosi di aiutarla a raggiungere questo sogno".

Per accedere alla capsula (sulla sommità del razzo spaziale), Blue Origin ha previsto fin dall'inizio un ascensore nonostante le dimensioni complessive del vettore non siano paragonabili a quelle di altri razzi spaziali (come Falcon 9, per esempio). La società ha sottolineato che durante le precedenti missioni hanno volato anche persone con problemi all'udito, con mobilità limitata, con problemi agli arti o con vista ridotta a causa di una malattia degenerativa.