OHB Italia svilupperà un satellite per la missione ESA Ramses per osservare da vicino l'asteroide Apophis

L'ESA ha annunciato di aver siglato un nuovo contratto con la società italiana OHB Italia per sviluppare e costruire il satellite dedicato alla missione Ramses che permetterà di osservare da vicino l'asteroide Apophis nel 2029.

Il 13 aprile 2029 la Terra sarà "sfiorata" dall'asteroide Apophis (99942) passando a circa 32 mila chilometri dal nostro Pianeta, meno di un decimo della distanza Terra-Luna e all'interno dell'orbita dei satelliti geostazionari. Questo oggetto celeste non è pericoloso per la Terra, pur avendo una dimensione di 375 metri, ma si tratta di un'occasione unica per gli scienziati per osservarlo da vicino con missioni come OSIRIS-APEX, Apophis Recon Swarm (ARS) mentre l'ESA sta sviluppando Ramses.

La missione Rapid Apophis Mission for Space Safety dovrebbe essere lanciata nel 2028 e ora l'agenzia spaziale europea ha assegnato un contratto a OHB Italia per sviluppare il veicolo spaziale. Lo scopo di Ramses è quella di studiare le proprietà fisiche e il comportamento degli asteroidi permettendo anche di studiare nuovi sistemi per difendere la Terra da potenziali, futuri impatti (un po' come visto con NASA DART).

Il contratto ha un valore di 81,2 milioni di euro ed è stato siglato al centro tecnologico ESTEC dell'agenzia spaziale europea seguendo un precedente contratto di ottobre 2024 che porta il valore complessivo a 150 milioni di euro. Grazie a questa firma è ora possibile iniziare la costruzione e i test per il satellite ESA Ramses. Roberto Aceti (CEO di OHB Italia) ha dichiarato "siamo orgogliosi di essere affidati dall’ESA alla missione Ramses. Questo contratto riflette la fiducia riposta nell'esperienza del nostro team e nel patrimonio decennale nella fornitura di sistemi spaziali complessi. Non vediamo l'ora di lavorare con l'ESA e i nostri partner per realizzare questa missione davvero ambiziosa per la difesa planetaria".

Orson Sutherland (dell'ESA) ha dichiarato "con Ramses, l'ESA sta cogliendo un'opportunità irripetibile per studiare l'asteroide Apophis nel suo passaggio oltre la Terra, approfondendo la nostra comprensione degli oggetti vicini alla Terra e facendo progredire le nostre capacità per proteggere il nostro Pianeta. La missione dimostra l'eccellenza dell'industria europea e il nostro impegno per la cooperazione internazionale, spingendo al contempo i confini dell'esplorazione spaziale robotica e ispirando le persone in tutto il Mondo".

Ramses avrà a bordo anche due CubeSat che permetteranno ulteriori analisi. Per ridurre i costi di costruzione sarà impiegato molto del know-how sviluppato grazie alla missione Hera. In particolare una delle due unità, chiamata Farinella e dedicato allo scienziato planetario italiano Paolo Farinella, ha ricevuto 8,2 milioni di euro di finanziamenti con la firma di un altro contratto con la società italiana Tyvak International.

Fabio Nichele (CEO di Tyvak International) ha dichiarato "siamo entusiasti di affrontare la sfida di fornire un piccolo veicolo spaziale in grado di dare un grande contributo allo studio dell'asteroide Apophis durante il suo storico sorvolo vicino alla Terra. Questa missione evidenzia la forza della collaborazione industriale europea e sottolinea come i piccoli satelliti innovativi possano svolgere un ruolo chiave nel promuovere la scienza planetaria e salvaguardare il nostro Pianeta".