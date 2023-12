NASA Psyche: il video di un gatto che gioca è stato inviato dallo Spazio alla Terra via laser

Alla fine di novembre la missione NASA Psyche (durante il suo viaggio verso l'asteroide metallico) aveva iniziato i test del sistema sperimentale Deep Space Optical Communications o DSOC che dovrebbe migliorare la capacità di trasmettere e ricevere dati nello Spazio profondo grazie all'utilizzo di laser e non più di radiofrequenze per lo scambio di dati. La tecnologia è in prova anche sulla ISS e sarà fondamentale per le missioni umane sulla Luna ma anche su Marte.

Nonostante le grandi antenne del Deep Space Network, quando una sonda si trova molto distante dalla Terra la capacità di scambiare dati è ridotta. Questo potrebbe rappresentare un problema soprattutto quando a essere coinvolti saranno gli esseri umani su un altro pianeta. Per questo la NASA (e altre agenzie e società) stanno guardando sempre di più ai sistemi ottici basati su laser. Essendo una tecnologia ancora in fase sperimentale non è attualmente utilizzata come sistema principale per le missioni spaziali e NASA Psyche è una delle missioni scelte per fare i primi test.

NASA Psyche: il video del gatto che gioca trasmesso dallo Spazio

Dopo i primi test di novembre (dove era stata raggiunta una velocità di 63 Mbps), il nuovo test ha visto l'invio verso la Terra di un video di un gatto che gioca con un puntatore laser (richiamando così l'idea dei sistemi ottici per la comunicazione). Ovviamente la finalità era solo di test e per questo è stato scelto un video scherzoso, anche se il JPL ha comunque voluto far sapere che il gatto protagonista del video si chiama Taters (ed è di un dipendente del JPL).

NASA Psyche in quel momento si trovava a 31 milioni di km dalla Terra (a fine novembre era a circa 16 milioni di km). Pam Melroy (vice amministratrice dell'agenzia) ha dichiarato "questo risultato sottolinea il nostro impegno a promuovere le comunicazioni ottiche come elemento chiave per soddisfare le nostre future esigenze di trasmissione dei dati. Aumentare la nostra larghezza di banda è essenziale per raggiungere i nostri futuri obiettivi di esplorazione e scienza, e non vediamo l'ora di continuare l'avanzamento di questa tecnologia e la trasformazione del modo in cui comunicheremo durante le future missioni interplanetarie".

Il video del gatto Taters trasmesso da NASA Psyche aveva una durata di 15" con lo scambio di dati che è avvenuto il 15 dicembre grazie al Flight Laser Transceiver (il sistema di trasmissione ottica sperimentale a bordo della sonda). Ci sono voluti 101" per raggiungere la Terra toccando una velocità massima di 267 Mbps, superando così il risultato del precedente test. Il video era stato caricato all'interno della memoria della sonda prima della partenza così da non avere problemi di invio di dati.

Il laser impiegato per questa missione utilizza una lunghezza d'onda nel vicino infrarosso e ha raggiunto il Telescopio Hale (facente parte del complesso del Palomar Observatory del Caltech) che si trova in California. I fotogrammi del video, riprodotto in loop, sono stati inviati istantaneamente al JPL per una visione in diretta.

Se la tecnologia di comunicazione ottica avrà effettivamente successo (anche in condizioni diverse) potrebbe portare a un aumento dell'ampiezza di banda da dieci a cento volte rispetto all'utilizzo di onde radio. Un nuovo test dovrebbe essere compiuto da NASA Psyche quando la sonda spaziale si troverà a una distanza simile a quella che Marte raggiunge quando è più lontano dalla Terra. Durante i tre test eseguiti in queste settimane (a velocità di 62,5 Mbps, 100 Mbps e 267 Mbps) sono stati scaricati fino a 1,3 terabit di dati più di quanto la missione Magellano è riuscita a fare in quattro anni orbitando intorno a Venere tra il 1990 e il 1994. Si potrebbe aprire, nei prossimi anni, un nuovo modo di ricevere dati dallo Spazio. Novità importante sia in termini scientifici ma anche di divulgazione scientifica.