NASA Mars 2020: il rover cercherà segni di vita su Marte

Il prossimo anno inizierà la missione NASA Mars 2020 per il lancio del rover più avanzato dell'agenzia statunitense diretto verso Marte. L'arrivo è previsto per il 18 Febbraio 2021 quando inizierà da subito a cercare segni di vita passata all'interno del cratere Jezero.

La scelta della zona dove avverrà l'atterraggio ha tenuto conto di diverse necessità, tra le quali la possibilità di trovare in maniera chiara tracce di vita microscopica. Grazie alle analisi eseguite in questi anni, il luogo selezionato in cui si troverà NASA Mars 2020 avrà un'alta concentrazione di carbonati segno che in precedenza potesse esserci molta acqua (probabilmente un lago).

NASA Mars 2020 potrà cercare strutture biologiche fossili come conchiglie, coralli e alcune stromatoliti che conosciamo sulla Terra. Queste infatti sono piuttosto resistenti e potrebbero ancora essere individuabili dopo milioni di anni.

Ricordiamo che i campioni raccolti da NASA Mars 2020 non saranno solo studiati in loco ma potranno anche essere rispediti sulla Terra per ulteriori analisi più approfondite (anche grazie alla partnership con l'ESA).

Studiando i carbonati del cratere Jezero ci sarà anche la possibilità di avere informazioni aggiuntive sulla presenza di acqua liquida sul suolo marziano. Anche in questo caso si tratta di avere un'idea sempre più precisa del passato del Pianeta Rosso e della sua evoluzione nel corso dei millenni. Sempre nella stessa zona sono presenti depositi di silice idrata, anch'essa utile per preservare eventuali fossili.

Come si può vedere nell'immagine, la zona scelta per l'atterraggio all'interno del cratere Jezero non si trova solamente all'interno di un lago ma anche nei pressi del delta di un fiume. Un'occasione per studiare i sedimenti e sperare di trovare ciò che gli scienziati stanno cercando da molto tempo.