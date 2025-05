La società cinese Space Epoch ha effettuato un test di atterraggio verticale di un razzo spaziale

In passato avevamo riportato i test dei prototipi di razzi spaziali cinesi effettuati da Landspace e Deep Blue Aerospace che dovrebbero portare poi alla realizzazione di modelli in grado di poter recuperare e lanciare nuovamente il primo stadio (sulla falsariga di quanto avviene con SpaceX Falcon 9). A queste società si è ora aggiunta Space Epoch, conosciuta anche come Arrow Science and Technology, che ha effettuato un test di decollo e atterraggio verticali (VTVL, vertical take-off vertical landing) del razzo spaziale YXZ-1.

The official data of this stainless steel hopper test is given as:

* Diameter 4.2m

* Length 26.8m

* Liftoff mass 57t

* Max. altitude 2.5 km

* Flight time 125s

* Launch: May 28, 20:40 UTC (4:40 am BJT May 29 - yes this hopped very early in the morning!)https://t.co/Rm3ZKFg7vG pic.twitter.com/7UHqsSCMD6 — Cosmic Penguin (@Cosmic_Penguin) May 29, 2025

Secondo quanto riportato il decollo è avvenuto alle 22:40 di ieri (ora italiana) nella zona del porto commerciale Haiyang, quando in Cina era mattina presto. Il prototipo del razzo spaziale YXZ-1 è arrivato a una quota massima di 2,5 km con una durata del volo di 125" così da provare sia l'avionica che la struttura complessiva di questo "hopper". Il test, secondo la società e da quanto traspare dai video registrati, è stato un successo in tutte le sue fasi e ora Space Epoch potrà proseguire lo sviluppo.

Il razzo spaziale YXZ-1 ha dimensioni di 26,8 metri con un diametro di 4,2 metri e una massa al decollo di 57 tonnellate. La struttura è realizzata in acciaio inossidabile, come per Starship di SpaceX, così da ridurre i costi di sviluppo e permettendo una più semplice produzione. Interessante notare che il motore non è stato sviluppato da Space Epoch quanto piuttosto da una società terza, JiuZhouYunJian (o JZYJ), che punta a fornire i propulsori a diverse società così che queste ultime si possano concentrare sulle altre componenti.

In questo caso era presente un singolo propulsore alimentato a metano e ossigeno liquidi criogenici (come per Starship e altri vettori di nuova generazione). Con il buon risultato di questo test, è possibile che la società cinese possa pensare a un lancio orbitale di prova già per il 2025 ma non sono state fornite ulteriori indicazioni ufficiali in merito alla roadmap.

Nei video si può vedere il prototipo del razzo spaziale iniziare l'ascesa per poi ridiscendere dopo alcune decine di secondi ed ammarare dolcemente. Il vettore ha poi continuato a galleggiare così da poter essere recuperato per ispezioni e, potenzialmente, un futuro riutilizzo (sempre per test). La possibilità di riutilizzare il primo stadio di un razzo spaziale permette di ridurre significativamente i costi e sono diverse le società a livello internazionale che stanno cercando in seguire SpaceX su questa strada.