La navicella Shenzhou-22 ha effettuato il docking con la stazione spaziale Tiangong per sostituire la capsula danneggiata

Circa due giorni fa è stata lanciata la navicella Shenzhou-22 senza equipaggio a bordo per sostituire la navicella della missione Shenzhou-20 danneggiata da un detrito spaziale e considerata non più sicura. Ora si guarda alle prossime missioni.

All'inizio del mese di novembre era stato annunciato che la capsula della missione Shenzhou-20 era danneggiata (forse) da un detrito spaziale e che quindi i tre astronauti cinesi Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie non avrebbero impiegato questa unità per rientrare sulla Terra al termine della loro missione. Il centro di controllo ha quindi deciso di utilizzare la capsula Shenzhou-21 con la quale erano arrivati a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong pochi giorni prima Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang.

🚀 Liftoff! At 04:11:45.459 UTC on November 25, Long March 2F Y22 launched Shenzhou-22 spacecraft from Jiuquan. This marks a historic first: the spacecraft is launching uncrewed to meet astronauts already waiting in orbit. In place of a crew, Shenzhou-22 is carrying essential

Come da protocollo, e proprio per questo genere di emergenze, la CNSA prepara sempre una capsula e un razzo spaziale pronti a partire (anche se con preparativi che richiedono comunque qualche giorno). Alle 5:11 del 25 novembre è così decollato un razzo spaziale Lunga Marcia 2F con la capsula Shenzhou-22 senza equipaggio a bordo.

Questa navicella spaziale sarà impiegata per riportare sulla Terra gli astronauti della missione Shenzhou-21 al termine della loro missione di circa 6 mesi. La CMSA ha annunciato ufficialmente che la prossima missione con equipaggio sarà quindi Shenzhou-23. Prima che Shenzhou-22 venisse lanciata ed effettuasse il docking con la CSS, gli astronauti a bordo della stazione spaziale avrebbero potuto impiegare come capsula di emergenza la navicella Shenzhou-20 (pur danneggiata). Questo avrebbe aumentato il rischio per i membri a bordo ma questo sarebbe stato comunque inferiore a un evento catastrofico a bordo della CSS. Fortunatamente non si è verificata nessuna condizione critica in queste settimane e quindi non è stato necessario impiegare la navicella che presenta un danno a uno dei finestrini.

Interessante notare che proprio la futura missione prevederà un astronauta cinese che resterà a bordo della stazione spaziale cinese per un anno, anziché "solamente" per 6 mesi, come per le altre missioni. Questa prova sarà utile per le future missioni di lunga durata non solo in orbita bassa terrestre (LEO), ma anche per missioni verso la Luna e Marte. Ancora più importante sarà l'arrivo sulla CSS, con Shenzhou-24, di un astronauta pakistano (grazie agli accordi tra i due paesi). Questo membro dell'equipaggio ritornerà sulla Terra a bordo della capsula di Shenzhou-23.