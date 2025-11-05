Posticipato il rientro dell'equipaggio cinese di Shenzhou-20 a causa di un detrito spaziale che ha colpito la navicella

Nelle scorse ore è stato annunciato che il rientro dell'equipaggio cinese di Shenzhou-20 (in orbita da aprile 2025) è stato posticipato a data da definire a causa di un detrito spaziale che avrebbe colpito la navicella.

Alla fine di ottobre è stata lanciata la missione Shenzhou-21 con a bordo tre membri dell'equipaggio (Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang) dallo spazioporto di Jiuquan. Le operazioni si sono concluse correttamente con la navicella che ha raggiunto la stazione spaziale Tiangong in meno di quattro ore e con i tre astronauti che hanno potuto salutare i colleghi di Shenzhou-20, questi ultimi nello Spazio da aprile).

Dopo diversi mesi in orbita è stato quindi il momento dell'avvicendamento tra gli equipaggi, della consegna (simbolica) delle chiavi della CSS e del rientro di Shenzhou-20 previsto per oggi. Tutto sembrava procedere regolarmente con la capsula sarebbe dovuta atterrare nel sito di Dongfeng che si trova nella Mongolia interna.

Poche ore fa la CMSA (divisione per il volo umano della CNSA) ha però annunciato che il rientro dell'equipaggio di Shenzhou-20 è stato posticipato a data da definire. La motivazione ufficiale è legata al potenziale impatto di alcuni detriti spaziali che avrebbero potuto minare la sicurezza del rientro.

Come si legge nella nota ufficiale della CMSA "si sospetta che la navicella con equipaggio Shenzhou-20 sia stata colpita da piccoli detriti spaziali e deve essere sottoposta ad analisi di impatto e valutazione del rischio. Al fine di garantire la sicurezza della vita degli astronauti e il successo della missione, dopo la decisione di effettuare le analisi, la missione di ritorno di Shenzhou-20, che era originariamente prevista per il 5 novembre, sarà rinviata".

Né l'agenzia spaziale né le agenzie stampa legate al governo cinese hanno rilasciato ulteriori dettagli. L'equipaggio composto da Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie si trova in buone condizioni e dovrà attendere ancora qualche giorno prima di poter rientrare sulla Terra.

Bisogna considerare che non sono state fornite indicazioni della zona coinvolta dall'impatto dei detriti spaziali. Le navicelle di questo tipo hanno un modulo di servizio e una capsula. Il primo fornisce energia elettrica attraverso pannelli solari e ha parte dell'elettronica di bordo mentre il secondo ospita gli astronauti e parte del carico utile. Il modulo di servizio si separa prima del rientro e brucia nell'atmosfera mentre la capsula può atterrare dopo aver frenato la sua discesa con dei paracadute.

Dei danni alla parte esterna della capsula, pur non coinvolgendo lo scudo termico (protetto), potrebbero essere comunque letali se gli strati protettivi dovessero essere compromessi in maniera seria non resistendo all'attrito e al calore generato durante il rientro. Nuove informazioni potrebbero essere rilasciate nelle prossime ore.