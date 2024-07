Nel campo della ricerca medica l'IA promette di cambiare radicalmente il modo in cui affrontiamo una delle malattie neurodegenerative più diffuse e devastanti: il morbo di Alzheimer. Un team di ricercatori dell'Università della California ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale in grado di prevedere l'insorgenza dell'Alzheimer fino a sette anni prima rispetto ai primi sintomi, con un'accuratezza del 70%.

Il risultato è stato ottenuto analizzando le cartelle cliniche elettroniche di oltre 250 mila individui, raccolte in un arco temporale di oltre 40 anni. Il sistema di IA è stato addestrato sul 70% di questi dati, che includevano sia pazienti affetti da Alzheimer sia soggetti di controllo, mentre il restante 30% è stato utilizzato per valutare l'efficacia del modello. Una volta messo all'opera, il sistema è stato ing rado di prevedere l'insorgenza dell'Alzheimer con un alto grado di precisione.

L'IA può prevedere l'Alzheimer 7 anni prima dei primi sintomi

L'importanza di questa ricerca risiede nella possibilità di anticipare notevolmente la diagnosi, aprendo così la strada a interventi precoci che potrebbero rallentare o addirittura arrestare la progressione della malattia prima che causi danni irreversibili. Considerando che attualmente non esiste una cura per l'Alzheimer, la prevenzione e il trattamento tempestivo diventano cruciali.

Un aspetto particolarmente interessante dello studio è l'identificazione di alcuni predittori precoci del rischio di Alzheimer. Tra questi figurano alti livelli di colesterolo e altri grassi nel sangue, insufficienza cardiaca congestizia, vertigini, cataratta e deterioramento della cartilagine tra le articolazioni ossee. Sorprendentemente, l'osteoporosi è emersa come un predittore specifico per le donne. L'accuratezza del modello di IA migliora ulteriormente quando vengono inclusi dati demografici di base come l'anno di nascita, il sesso, l'etnia e la razza, raggiungendo una precisione del 90%, un elemento che potrebbe suggerire che fattori socio-demografici possono giocare un ruolo importante nello sviluppo della malattia e nella sua previsione.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito medico sta dimostrando un potenziale sempre maggiore. Recentemente, altri studi hanno evidenziato come dispositivi di uso comune, come Apple Watch e iPhone, possano aiutare i medici a rilevare precocemente i segni del morbo di Parkinson, un'altra grave malattia neurodegenerativa. Nonostante i risultati promettenti, comunque, è importante sottolineare che questa tecnologia è ancora in fase di sviluppo e richiederà ulteriori studi e validazioni prima di poter essere implementata su larga scala nella pratica clinica, ma è chiaro che potrebbe facilmente condurre verso un approccio più proattivo e personalizzato nella gestione dell'Alzheimer e di altre malattie simili.