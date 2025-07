Andreas Schierenbeck, amministratore delegato di Hitachi Energy, il più grande produttore mondiale di trasformatori, lancia un monito: la crescita esponenziale dei consumi elettrici di Big Tech per l’addestramento dell’intelligenza artificiale rischia di destabilizzare le reti elettriche globali. In un’intervista al Financial Times, Schierenbeck sottolinea come nessun altro settore industriale avrebbe la possibilità di utilizzare energia in modo così volatile come quello dei data center AI, dove i picchi di domanda possono raggiungere in pochi secondi valori dieci volte superiori alla norma. “Se vuoi avviare un altoforno, devi prima chiamare la società elettrica. I data center dovrebbero essere sottoposti alle stesse regole”, afferma il CEO, chiedendo ai governi di intervenire per regolamentare il settore.

La preoccupazione non riguarda solo la quantità di energia consumata, ma soprattutto le improvvise impennate e cadute nella domanda che mettono sotto pressione la stabilità delle reti. Ad aprile, l'International Energy Agency (IEA) aveva condiviso alcune stime secondo le quali entro il 2030 il consumo elettrico dei data center raddoppierà fino a raggiungere 945 terawattora, superando quello odierno di un intero paese come il Giappone. Paesi come Irlanda e Paesi Bassi hanno già imposto limitazioni allo sviluppo di nuovi data center proprio per evitare rischi di blackout e congestioni di rete.

Schierenbeck è tra i primi a porre l’accento sulla volatilità della domanda generata dagli algoritmi AI: “I data center AI sono molto diversi da quelli tradizionali: quando avvii un algoritmo di apprendimento, il consumo schizza in pochi secondi a livelli dieci volte superiori rispetto al normale funzionamento”. Questa imprevedibilità, combinata con la crescente quota di energia rinnovabile soggetta a fluttuazioni, crea una situazione definita “volatilità su volatilità”, rendendo difficile garantire la continuità del servizio elettrico.

Su questo tema, indica il Financial Times, gli analisti di Rystad Energy suggeriscono che, se le aziende tech fissassero un limite massimo di potenza e programmassero l’addestramento dei modelli AI nei momenti di abbondanza di energia rinnovabile, la domanda potrebbe addirittura aiutare a stabilizzare le reti. Tuttavia, la rapidità e l’entità dei picchi attuali rappresentano una sfida senza precedenti.

Il fenomeno dei data center AI, destinato a moltiplicare i consumi energetici globali, pone quindi sfide urgenti sia per le infrastrutture elettriche sia per la governance del settore delineando la necessità di una regolamentazione che imponga ai data center AI le stesse regole di prevedibilità e coordinamento già in vigore per le industrie energivore tradizionali, pena il rischio di crisi di sistema e blackout diffusi.