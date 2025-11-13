Il robot russo che non riesce a stare in piedi: la presentazione di AIDOL fa il giro del web

Il robot umanoide russo AIDOL, sviluppato interamente in Russia e dotato di intelligenza artificiale, è caduto durante la sua presentazione ufficiale a Mosca. Un episodio che è subito diventato virale. Gli sviluppatori, però, non si abbattono e rilanciano.

Il debutto di AIDOL, il primo robot umanoide sviluppato interamente in Russia e dotato di intelligenza artificiale, non è andato come previsto. Durante la presentazione ufficiale tenutasi al centro congressi Yarovit Hall di Mosca, l'automa è salito sul palco accompagnato dalle note di Rocky, simbolo di determinazione e successo. Ma dopo pochi passi incerti, il robot ha perso l'equilibrio, rovinando al suolo davanti a un pubblico attonito.

Il video della caduta, rapidamente diventato virale, mostra AIDOL mentre tenta di muovere i primi passi in autonomia prima di crollare con movimenti scoordinati. Gli assistenti di scena hanno provato a coprirlo con un telo nero per sottrarlo agli sguardi, ma l'operazione si è trasformata in un ulteriore momento di imbarazzo.

Nonostante l'incidente, l'azienda omonima che sviluppa AIDOL ha mantenuto un atteggiamento positivo. Il CEO, Vladimir Vitukhin, ha dichiarato all'agenzia di stampa statale Tass che l'episodio rappresenta una fase di apprendimento, aggiungendo: "Spero che questo errore si trasformi in esperienza".

Sul piano tecnico, AIDOL integra un sistema di dialogo generativo basato su AI, riconoscimento delle emozioni e un volto estremamente espressivo grazie a 19 servomotori capaci di riprodurre 12 emozioni di base e centinaia di microespressioni. L'autonomia operativa raggiunge le sei ore grazie a una batteria da 48 volt, e il robot può camminare a una velocità massima di 6 km/h. Tutte le funzioni vocali e decisionali sono gestite in locale, senza connessione cloud.

L'obiettivo dichiarato è quello di utilizzare AIDOL in contesti industriali e pubblici, come fabbriche, banche, aeroporti e strutture logistiche. Tuttavia, l'episodio dimostra quanto il settore della robotica russa sia ancora distante dai risultati ottenuti da concorrenti come Boston Dynamics, Unitree, Figure e Xpeng, che hanno già presentato modelli di robot bipedi in grado di camminare, correre e persino eseguire complesse attività motorie.

Alcuni osservatori hanno ipotizzato che l'evento potesse essere una trovata di marketing o una messinscena per ironizzare sull'eccessivo entusiasmo globale verso i robot umanoidi. Tuttavia, la presenza dei media russi e internazionali, insieme alle dichiarazioni ufficiali dell'azienda, lascia intendere che si sia trattato di un tentativo genuino di presentazione pubblica.

Nonostante il debutto tutt'altro che trionfale, AIDOL rappresenta comunque un passo importante per la robotica russa, che punta a ridurre la dipendenza da tecnologie estere. Se il progetto riuscirà a evolversi oltre gli inciampi iniziali, la seconda versione del robot potrebbe offrire prestazioni più solide e una mobilità finalmente all'altezza delle ambizioni dichiarate.