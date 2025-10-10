Figure 03 è il primo robot umanoide pensato per fare i mestieri in casa nostra: vedere per credere

Figure ha presentato Figure 03, la terza generazione del suo robot umanoide. Completamente riprogettato, introduce sensori avanzati, mani tattili di nuova concezione, ricarica wireless e una struttura pensata per la produzione di massa, con l'obiettivo di diventare un robot davvero "general purpose".

Figure ha svelato Figure 03, la terza generazione del suo robot umanoide, sviluppata con l'obiettivo di superare i limiti dei prototipi sperimentali e di avvicinarsi alla produzione su larga scala. Il nuovo modello è stato riprogettato da zero sul piano hardware e software per integrarsi con Helix, l'intelligenza artificiale proprietaria dell'azienda che gestisce visione, linguaggio e azione.

Il nuovo Figure 03 presenta dimensioni e specifiche pensate per garantire un equilibrio tra capacità operativa e sicurezza. L'umanoide raggiunge un'altezza di 1,68 metri e pesa 60 chilogrammi, valori che lo rendono simile a un adulto di corporatura media. È in grado di sostenere un carico utile massimo di 20 chilogrammi, sufficiente per la maggior parte delle attività domestiche o logistiche leggere.

Il sistema di propulsione è completamente elettrico, una scelta che riduce la complessità meccanica e semplifica la manutenzione, oltre a eliminare emissioni dirette. L'autonomia dichiarata è di 5 ore di funzionamento continuo, mentre la velocità massima raggiunge 1,2 metri al secondo, garantendo movimenti rapidi ma controllati, adatti sia ad ambienti domestici sia a scenari industriali.

La piattaforma Helix è al centro della progettazione di Figure 03. Il robot introduce un sistema di visione di nuova generazione, capace di fornire un flusso percettivo più denso e stabile grazie a una nuova architettura di fotocamere che raddoppia il frame rate, riduce la latenza di 4 volte e amplia del 60% il campo visivo per singolo sensore.

Le mani sono state completamente riprogettate per garantire una manipolazione più naturale e sicura. Ogni dito integra sensori tattili proprietari in grado di rilevare forze minime, fino a 3 grammi di pressione, migliorando la sensibilità nella presa e prevenendo lo slittamento degli oggetti. Le dita più morbide e adattive aumentano la superficie di contatto, migliorando la stabilità della presa su materiali e forme differenti.

Inoltre, il robot dispone di telecamere integrate nel palmo, che offrono un feedback visivo ridondante per consentire a Helix di mantenere consapevolezza spaziale anche in spazi ristretti o quando le camere principali risultano occluse.

Grazie a una connessione mmWave a 10 Gbps, Figure 03 può trasferire grandi quantità di dati in cloud per l'apprendimento continuo, migliorando costantemente le proprie capacità operative.

L'obiettivo di renderlo un robot utile in ambienti domestici ha portato a Figure a concentrarsi sulla sicurezza. Il corpo del robot è ora rivestito da materiali morbidi e tessili lavabili, con schiume multi-densità che riducono il rischio di urti e punti di schiacciamento. Rispetto a Figure 02, la massa è diminuita del 9%, migliorando l'agilità negli spazi ristretti.

Il sistema di alimentazione è stato aggiornato con una batteria certificata UN38.3, che integra più livelli di protezione contro surriscaldamenti e malfunzionamenti. Il robot può ricaricarsi tramite piastre a induzione da 2 kW, posizionate nei piedi, permettendo la ricarica automatica e completamente wireless.

Il sistema audio è stato potenziato con uno speaker più grande e un microfono riposizionato, migliorando la comprensione vocale e la qualità del dialogo in tempo reale.

Uno dei principali obiettivi di Figure 03 è la scalabilità industriale. Per questo l'azienda ha creato BotQ, il suo impianto di produzione dedicato, capace di assemblare fino a 12.000 unità all'anno, con l'obiettivo di raggiungere le 100.000 unità nei prossimi quattro anni.

Il nuovo modello utilizza componenti progettati specificamente per la produzione in grandi volumi, con una drastica riduzione del numero di parti e un passaggio da lavorazioni CNC a processi a stampo, come pressofusione e stampaggio a iniezione. Figure ha inoltre costruito una filiera di approvvigionamento verticale, progettando internamente moduli chiave come attuatori, sensori, batterie e strutture elettroniche.

Le innovazioni introdotte per Helix e per l'ambiente domestico rendono Figure 03 adatto anche ad applicazioni industriali e commerciali. Gli attuatori permettono movimenti più rapidi e precisi, mentre i miglioramenti nella visione e nella percezione tattile garantiscono una manipolazione accurata di oggetti di varia natura.

Grazie alla ricarica e al trasferimento dati wireless, il robot può operare quasi ininterrottamente, alternando brevi pause per il "rifornimento" energetico e di dati. Le aziende potranno inoltre personalizzare l'aspetto del robot, aggiungendo uniformi o elementi identificativi.