Boston Dynamics Atlas evolve: il robot umanoide ha nuova mano con pollice opponibile

Boston Dynamics presenta la nuova pinza GR2 per il robot umanoide Atlas: tre dita, sette gradi di libertà, sensori tattili e telecamere nel palmo. Il nuovo design con pollice opponibile consente una manipolazione più naturale e salda, che permette di gestire oggetti delicati e pesanti con precisione quasi umana.

Boston Dynamics ha presentato una nuova evoluzione per il suo robot umanoide Atlas, questa volta focalizzata non sulla mobilità ma sulla manipolazione. Il progetto, che segna il passaggio definitivo dal modello idraulico alla piattaforma completamente elettrica, introduce una pinza di seconda generazione - denominata GR2 - in grado di combinare robustezza, destrezza e sensibilità tattile.

L'obiettivo, spiega il team, non è imitare fedelmente la mano umana, ma creare un sistema di presa affidabile e versatile, capace di affrontare scenari reali di logistica o produzione industriale. "Le pinze sono tra i componenti più intricati di un robot umanoide", ha ricordato Alberto Rodriguez, direttore del comportamento robotico di Atlas. "Dobbiamo inserire molta attuazione e sensori in uno spazio ridotto: è un problema di progettazione molto complesso".

Da GR1 al GR2: più forza, precisione e sensibilità

Il nuovo sistema GR2 è completamente autonomo e facile da sostituire. Dispone di sette gradi di libertà e sette attuatori, due per ciascuna delle tre dita e uno dedicato al pollice opponibile, la vera novità rispetto alla generazione precedente.

La presenza del pollice aumenta notevolmente la varietà di prese possibili, permettendo ad Atlas di manipolare "quasi qualsiasi oggetto gli venga proposto", come ha dichiarato Rodriguez.

Il design a tre dita non è casuale: il team lo considera il minimo necessario per garantire una manipolazione complessa senza compromettere robustezza e affidabilità. "Tre dita, incluso un pollice opponibile, ci offrono molta flessibilità riducendo al minimo i punti di errore", ha spiegato Karl Price, ingegnere meccanico del progetto. "In futuro potremmo cambiare forma o numero di dita, ma oggi questa soluzione rappresenta il miglior equilibrio tra efficienza e resistenza".

Il "tatto" di Atlas: sensori e telecamere integrati

Il GR2 è dotato di sensori tattili integrati nei polpastrelli e di telecamere nel palmo, elementi che forniscono ad Atlas un vero e proprio senso del tatto.

Questi sensori, incapsulati in un elastomero ad alto attrito, permettono al robot di regolare la forza di presa e di riconoscere se un oggetto è scivolato o è caduto. "La sfida è afferrare con forza sufficiente per non perdere l'oggetto, ma con la delicatezza necessaria per non danneggiarlo", spiega Price. "Abbiamo ottenuto risultati promettenti: Atlas può sollevare componenti pesanti e poi manipolare oggetti delicati come una tazza di caffè senza romperla".

Una mano destra, una sinistra e nessuna dominanza

Boston Dynamics ha progettato una versione speculare della pinza, destra e sinistra, ognuna con un angolo di piegatura fino a 90 gradi in entrambe le direzioni. Tuttavia, Atlas non ha una mano dominante. "Il robot sceglie la mano in base all'angolo migliore e alla presa più stabile", spiega Price, "non per preferenza, ma per efficienza".





Verso compiti sempre più umani

L'aggiunta del pollice e dei sensori tattili rappresenta un passo cruciale nella ricerca del "punto ottimale tra destrezza, attuazione e sensibilità", aggiungono gli ingegneri di Boston Dynamics.

Boston Dynamics guarda ora a scenari produttivi in cui Atlas potrebbe svolgere compiti che richiedono precisione e forza, come il montaggio di componenti automotive, la raccolta di oggetti da contenitori in catene di montaggio o l'uso di utensili.

Come sottolinea Rodriguez, "la nostra sfida non è costruire una mano perfettamente umana, ma una mano che lavori in modo utile nel mondo reale".