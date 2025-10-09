Huang (NVIDIA) commenta la partnership AMD-OpenAI: 'Un accordo sorprendente e ingegnoso'

Jensen Huang, CEO di NVIDIA, ha commentato l'accordo tra AMD e OpenAI definendolo "sorprendente e ingegnoso". La partnership, che prevede una partecipazione azionaria fino al 10% per OpenAI in AMD, segna un cambio di passo nella competizione tra le due aziende nel settore dell'intelligenza artificiale.

L'intensificarsi della competizione tra NVIDIA e AMD nel campo dei chip per l'intelligenza artificiale ha raggiunto un nuovo punto di svolta. Jensen Huang, CEO di NVIDIA, ha espresso sorpresa per la recente partnership annunciata da AMD e OpenAI, definendo l'accordo "imaginativo, unico e sorprendente" durante un'intervista a CNBC.

L'intesa prevede che OpenAI acquisti nel corso di più anni fino a 6 gigawatt di capacità computazionale basata su hardware AMD, compresa la futura serie Instinct MI450. In cambio, OpenAI riceverà warrant per l'acquisto fino a 160 milioni di azioni AMD, equivalenti a circa il 10% della società. L'esercizio delle opzioni sarà vincolato ai volumi di distribuzione dei chip e all'andamento del titolo in Borsa.

Huang ha sottolineato come sia "sorprendente che AMD ceda una parte significativa della propria azienda prima ancora di aver completato la prossima generazione di prodotti", definendo tuttavia la strategia "astuta". Il CEO di NVIDIA ha poi chiarito che la sua azienda non era a conoscenza del piano di collaborazione tra AMD e OpenAI al momento della firma del proprio accordo con la società di Sam Altman, siglato pochi giorni prima.

Come noto, NVIDIA ha annunciato un piano di investimenti fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI nei prossimi dieci anni, un accordo che prevede la fornitura di sistemi con un fabbisogno di circa 10 gigawatt di potenza, equivalenti a 4–5 milioni di GPU. Huang ha evidenziato come l'approccio di NVIDIA differisca da quello di AMD, in quanto la propria struttura di investimento consente la vendita diretta dell'hardware, senza vincoli di partecipazione azionaria.

Il CEO ha inoltre commentato la natura "circolare" di alcune operazioni nel settore, dove i capitali investiti da grandi aziende tecnologiche finiscono per finanziare l'acquisto di hardware dalle stesse società che li hanno forniti. Riguardo al finanziamento della partnership, Huang ha dichiarato che OpenAI non dispone ancora dei fondi necessari.

"Dovranno raccogliere quei fondi innanzitutto attraverso i propri ricavi, che stanno crescendo in modo esponenziale, il capitale proprio o il debito", ha affermato Huang. "Ci hanno dato l'opportunità di investire insieme ad altri investitori quando sarà il momento". Huang ha aggiunto che, dopo che NVIDIA aveva già investito in OpenAI, il suo "unico rimpianto è quello di non aver investito di più".





Huang ha anche confermato il coinvolgimento di NVIDIA nell'ultimo round di finanziamento di xAI, in cui la startup di Elon Musk nel campo dell'intelligenza artificiale starebbe cercando di raccogliere circa 20 miliardi di dollari. NVIDIA è pronta a investire 2 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dalla testata.

Huang ha affermato di essere "super entusiasta" dell'opportunità di finanziamento, aggiungendo che vorrebbe poter dare a Musk più soldi. "Quasi tutto ciò di cui Elon fa parte, vorresti davvero farne parte anche tu", ha detto Huang.

Nvidia ha anche sostenuto l'operatore di data center CoreWeave, che Huang ha definito uno dei numerosi "investimenti fantastici" effettuati recentemente dall'azienda. "Sono aziende davvero speciali, stanno crescendo e fanno parte del nostro ecosistema che sta costruendo l'infrastruttura AI per il mondo", ha affermato Huang.

Il CEO di NVIDIA, seppur comprenda che la partnership AMD-OpenAI abbia lo scopo di ridurre la dipendenza del settore dai chip NVIDIA, sembra più concentrato su come coltivare la crescita della propria società piuttosto che mettersi di traverso sulle mosse dei rivali, anche se le segue con attenzione. Per AMD, comunque, l'intesa con OpenAI è una notizia che conferma la bontà del progetto Instinct MI450, su cui conta molto per intensificare la lotta con le proposte di NVIDIA.