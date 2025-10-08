Due disegni di legge in Senato per regolamentare l'accesso dei minori ai social

In Senato sono arrivate due nuove proposte di legge per regolare l'accesso dei minori ai social network. La prima, firmata da Erika Stefani (Lega), vieta le piattaforme ai minori di 14 anni e impone il consenso dei genitori fino ai 16. Un'altra, a firma Mennuni (FdI), fissa il limite a 15 anni.

La regolamentazione dell'accesso dei minori ai social network torna al centro del dibattito politico. Due disegni di legge, presentati in Senato da esponenti della Lega e di Fratelli d'Italia, puntano a introdurre regole più stringenti per l'iscrizione e l'utilizzo delle principali piattaforme da parte degli adolescenti italiani.

Il primo testo porta la firma della senatrice Erika Stefani, già ministra e oggi tra le figure di riferimento del partito di Matteo Salvini, affiancata dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. La proposta stabilisce il divieto assoluto di accesso ai social per i minori di 14 anni. Tra i 14 e i 16 anni, invece, sarà necessario il consenso esplicito dei genitori o dei tutori legali per aprire o mantenere un account.

Il provvedimento non si limita ai social network più noti - come Facebook, Instagram, TikTok e X - ma include anche le app di messaggistica istantanea, come WhatsApp, Telegram, Messenger, Signal e Skype. Si tratta di una novità significativa, che estende il campo di applicazione a strumenti di comunicazione quotidiana usati da milioni di adolescenti.

Uno degli aspetti centrali della proposta Stefani è l'obbligo, per i gestori delle piattaforme, di implementare sistemi efficaci per verificare l'età degli utenti e raccogliere il consenso dei genitori. In caso di mancata conformità, il testo prevede una prima diffida e, in caso di inadempienza, l'intervento dell'AgCom con la possibilità di bloccare il sito o la piattaforma fino all'adeguamento.

L'iniziativa legislativa italiana si colloca in un quadro più ampio. A livello europeo, l'età minima di accesso a servizi come WhatsApp è oggi fissata a 13 anni, mentre in diversi Paesi si stanno sperimentando sistemi di verifica dell'identità digitale, soprattutto per limitare l'accesso ai siti pornografici. Tuttavia, i risultati sono stati parziali: i filtri hanno ridotto gli accessi ai portali principali, ma non hanno bloccato del tutto il traffico verso piattaforme alternative o private, come Telegram o Reddit.

Con i social, la questione è ancora più complessa: non esistono veri e propri "canali paralleli", e un blocco generalizzato potrebbe avere effetti significativi sulla fruizione dei contenuti e sulla socialità dei giovani utenti.

Accanto al testo della Lega, il Senato discute anche il DDL 1136, presentato dalla senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni. La proposta, sottoscritta anche da esponenti del Partito Democratico, di Forza Italia e della stessa Lega, innalza a 15 anni l'età minima per accedere ai social, con la possibilità per i genitori di concedere comunque l'autorizzazione ai più giovani.

Il disegno di legge prevede inoltre l'introduzione di un "tasto Emergenza" obbligatorio su tutte le piattaforme social, che consenta ai minori in difficoltà di collegarsi direttamente al numero 114, il servizio d'emergenza per l'infanzia, in caso di pericoli o abusi online.

Entrambi i testi prevedono inoltre attività formative nelle scuole rivolte ai genitori, con l'obiettivo di sensibilizzare le famiglie sui rischi connessi all'uso dei social e alle diverse forme di disagio giovanile, come dipendenza, ansia e cyberbullismo.

Il caso della Danimarca: verso un divieto totale per gli under 15

Anche altri Paesi europei stanno muovendosi nella stessa direzione. In Danimarca, il governo guidato dalla prima ministra Mette Frederiksen ha confermato la volontà di vietare l'uso dei social network ai minori di 15 anni, nell'ambito di una più ampia strategia di regolamentazione sull'utilizzo degli smartphone tra i più giovani.

La proposta sarà discussa in Parlamento il 21 ottobre e mira a portare a una legge definitiva entro il prossimo anno. Secondo le prime indicazioni, i genitori potranno autorizzare l'uso dei social a partire dai 13 anni, mantenendo quindi un margine di flessibilità per le famiglie.

Il riferimento normativo è il GDPR europeo, che fissa a 13 anni l'età minima per il consenso al trattamento dei dati personali, ma consente ai singoli Stati membri di adottare limiti più restrittivi. La Danimarca intende seguire questa strada, introducendo un limite superiore per rafforzare la protezione dei minori online.

L'iniziativa danese potrebbe rappresentare un precedente importante per altri Paesi dell'Unione Europea, in un contesto in cui la tutela dei minori nel mondo digitale sta diventando un tema di priorità crescente.