Lo prendono a calci e continua a rialzarsi: il robot che non puoi buttare giù

Il robot umanoide G1 di Unitree mostra notevoli capacità di stabilità grazie alla modalità "Anti-Gravity", rialzandosi dopo urti e cadute. Proposto a circa 16.000 dollari per ricerca e didattica, presenta però gravi vulnerabilità: trasmissione non sicura di dati, crittografia debole e middleware obsoleto che ne compromettono la sicurezza.

Unitree ha pubblica un nuovo video relativo al robot umanoide G1 che ne mette in evidenza la grande stabilità. Nel video diffuso, gli ingegneri colpiscono ripetutamente il robot al petto e alla schiena, facendolo cadere a terra. Il G1 riesce però a rialzarsi rapidamente grazie alla modalità "Anti-Gravity", sviluppata per consentire un recupero immediato in caso di urti o cadute accidentali.

Il robot, alto circa 1,30 metri, è equipaggiato con sensori LiDAR 3D e telecamere di profondità che gli permettono di percepire l'ambiente circostante e di muoversi con precisione. È in grado di camminare, correre, salire le scale e manipolare oggetti grazie a più gradi di libertà articolari. Unitree propone il G1 a un prezzo di circa 16.000 dollari, con un posizionamento rivolto a università, startup e laboratori di ricerca interessati a sperimentare applicazioni in ambito educativo e di manipolazione leggera.

Parallelamente alle dimostrazioni di resistenza e mobilità, però, emergono criticità significative sul fronte della sicurezza informatica. Un'analisi condotta da Alias Robotics ha evidenziato come il G1 trasmetta dati audio, video e spaziali senza notificare gli utenti, adottando un sistema di crittografia proprietario basato su chiavi statiche hardcoded. Questa scelta progettuale rende possibile la decrittazione dei dati anche offline, senza la necessità di accessi remoti o brute force.

Il rapporto segnala inoltre l'assenza di informative sulla raccolta dati, di meccanismi di consenso o di indicatori visivi e sonori durante la trasmissione. Il robot utilizza un middleware non più supportato (ROS 2 Foxy e una versione obsoleta di CycloneDDS), con il rischio che vulnerabilità non corrette possano persistere nel tempo.

In uno scenario sperimentale, i ricercatori hanno dimostrato come il G1 potesse essere sfruttato come piattaforma per attività offensive, includendo la mappatura di reti locali e la predisposizione di azioni contro infrastrutture remote.

Questi aspetti sollevano questioni di conformità con normative sulla protezione dei dati come il GDPR, soprattutto in caso di utilizzo del G1 in contesti pubblici o privati in Europa. Unitree, già criticata in passato per problemi analoghi sui suoi robot quadrupedi, non ha rilasciato commenti ufficiali in merito alle vulnerabilità emerse.