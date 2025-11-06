'Non può essere un robot': l'umanoide di Xpeng si muove così fluidamente da diventare un caso

Xpeng ha presentato Iron, il robot umanoide di seconda generazione capace di movimenti fluidi e naturali grazie a gradi di libertà passivi nei piedi e potenza AI da 2.250 TOPS. Alimentato da batterie allo stato solido e chip proprietari, l'umanoide ha scatenato una forte discussione sui social network cinesi

Durante il 2025 Xpeng AI Day, l'azienda cinese ha presentato Iron, il nuovo robot umanoide di seconda generazione capace di camminare e muoversi con una naturalezza tale da spingere molti spettatori a pensare che in realtà sotto la "tuta" ci fosse una persona vera, in carne e ossa.

Il video della presentazione, diventato virale sui social cinesi, ha mostrato Iron sfilare con movimenti fluidi, un'andatura leggera e una postura incredibilmente realistica. He Xiaopeng, presidente e CEO di Xpeng, ha spiegato che il segreto risiede nell'aggiunta di gradi di libertà passivi alle dita dei piedi, una soluzione ingegneristica che consente un equilibrio dinamico più naturale.

La piattaforma è alimentata dal modello VLA (Vision-Language-Action) di seconda generazione, supportato da tre chip AI proprietari con una potenza di calcolo complessiva di 2.250 TOPS. Questa configurazione permette al robot di gestire in tempo reale conversazioni, camminata autonoma e interazioni ambientali complesse.

La struttura fisica non è da meno: spina dorsale umanoide, muscoli bionici, pelle flessibile e un display 3D curvo posizionato sulla testa. Le mani, progettate con 22 gradi di libertà, offrono una precisione nei movimenti che ricorda molto da vicino quella di un essere umano.

Il CEO ha inoltre spiegato che Iron utilizza batterie allo stato solido che consentono di ridurre il peso, aumentare la densità energetica e migliorare la sicurezza degli androidi rispetto alle soluzioni tradizionali.

Oltre alla dimostrazione scenica, Xpeng ha annunciato la disponibilità dell'SDK di Iron che permetterà a partner e sviluppatori di terze parti di sviluppare un vero e proprio ecosistema software capace di ampliare le funzioni del robot. Tra i primi a collaborare figura Baosteel, il colosso cinese dell'acciaio, che testerà il robot in scenari industriali come l'ispezione e la manutenzione.

Lobiettivo dichiarato di Xpeng è raggiungere la produzione di massa entro la fine del 2026 che segnerà la fine della fase di prototipazione e l'inizio della fase di test in contesti reali come la manutenzione e l'ispezione negli ambienti industriali.

He Xiaopeng ha anche risposto ironicamente ai detrattori, i quali sostengono che quella di XPeng sia semplicemente una truffa, una trovata di marketing. Sul forum cinese Weibo, ha pubblicato un video che mostra Iron in azione senza tagli ed evidenziato alcuni aspetti che dimostrerebbero la natura elettronica di Iron: il rumore generato dal sistema di raffreddamento interno e i microfoni integrati nelle "orecchie" sarebbero prove tangibili della natura dell'umanoide. "Alcuni non riescono a credere a quanto stia cambiando il mondo" ha commentato.

"Speriamo che questa sia l'ultima volta in cui dobbiamo dimostrare che Iron è davvero un robot umanoide. E ci auguriamo che, dopo stasera, un maggior numero di persone riesca a credere che un robot capace di camminare 'come un gatto' sia stato realizzato da un'azienda cinese"