Arianespace potrebbe lanciare il primo razzo spaziale Ariane 6 con booster P160C questa estate

Solamente alcuni giorni fa un razzo spaziale europeo Ariane 6 ha portato in orbita 32 satelliti Amazon Leo per incrementare la costellazione satellitare dedicata alla connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza. Si è trattato del primo lancio dedicato a un partner commerciale di questo razzo spaziale europeo ma anche del primo lancio dell'anno per Arianespace e della prima volta che viene utilizzata la versione conosciuta come "64" con quattro booster laterali con propellente allo stato solido del modello P120C. Le società coinvolte non si fermeranno qui.

Sappiamo che il razzo spaziale europeo Ariane 6 evolverà nel corso degli anni con versioni sempre più potenti e un primo grande cambiamento potrebbe avvenire già questa estate. Secondo quanto dichiarato dal presidente del CNES François Jacq, il primo lancio di un vettore che utilizzerà i più potenti booster laterali P160C è previsto per questa estate. Questa versione dei booster laterali, con maggiore spinta rispetto agli attuali P120C, era già stata provata poco più di un anno fa.

Ariane 6: quasi pronto il debutto dei booster P160C

Per il 2026 sono previste complessivamente 7 missioni per Ariane 6 (in programma erano 8, ma il lancio del telescopio spaziale PLATO o PLAnetary Transits and Oscillations of stars è stato posticipato all'inizio del 2027). Nel 2027 invece si prevede che le missioni saranno 10 con Arianespace che punta a mantenere un'elevata cadenza di lancio del vettore non riutilizzabile in vista dei futuri aggiornamenti, che comprenderanno potenzialmente anche l'utilizzo di serbatoi in fibra di carbonio.

Nei prossimi mesi, salvo rinvii, sono attesi i lanci delle missioni Amazon Leo LE-02, ancora con versione Ariane 64 mentre da Amazon Leo LE-03 (prevista per maggio, ma posticipata a giugno) ci sarà il primo utilizzo del razzo spaziale Ariane 64+ (o Block 2). Successivamente sarà lanciato il satellite meteorologico MTG-I2 (nel terzo quadrimestre). Successivamente ci saranno i lanci del satellite MetOpSG-B1, della quarta missione di Arianespace dedicata ad Amazon Leo con LE-04 e infine, verso la fine dell'anno della missione Galileo L15.

La nuova versione P160C nello spazioporto europeo della Guyana francese (fonte)

I nuovi booster P160C sono più alti di 1 metro rispetto agli attuali P120C ma promettono il 10% di prestazioni in più a parità di costo. In termini produttivi sarà data la priorità alle missioni di Ariane 6 (chiamato Block 2) rispetto a quelle di Vega-C mentre la produzione crescerà così da soddisfare sia il vettore pesante che quello medio-leggero, compresa la sua futura evoluzione (Vega-E). Il nome P160C deriva dall'utilizzo dalla consistenza del propellente simile a "polvere", dalle tonnellate di propellente utilizzato (circa 160, più precisamente 156) mentre la "C" si riferisce all'utilizzo comune tra Ariane e Vega.

Nonostante queste migliorie, la più grande evoluzione nei lanci spaziali europei sarà il debutto dei vettori riutilizzabili basandosi su quanto appreso grazie a modelli come Themis con MaiaSpace (di proprietà di ArianeGroup) che punta a diventare operativa nei prossimi anni ma con un vettore leggero. Nel frattempo altre nuove realtà stanno cercando di emergere sul mercato europeo portando innovazione e una maggiore concorrenza a tutto vantaggio del mercato interno e internazionale.