Il razzo spaziale europeo Ariane 6, per la prima volta con quattro booster, ha lanciato 32 satelliti Amazon Leo

Da pochi minuti è stato lanciato il razzo spaziale europeo Ariane 6 di Arianespace per la sua prima missione dedicata ad Amazon Leo, la grande costellazione satellitare per Internet ad alta velocità e bassa latenza. Questa è stata anche la prima missione a impiegare un vettore in configurazione 64, quindi con quattro booster laterali con propellente allo stato solido P120C e derivati dal primo stadio anche impiegato per il vettore medio-leggero Vega-C.

La missione ha una doppia denominazione, chiamata VA267 o LE-01 (Leo Europe 01) ed è decollata dal Centro Spaziale della Guyana francese, a Kourou. A differenza di altre missioni con razzi spaziali Atlas V o Falcon 9, questa volta sono stati portati in orbita bassa terrestre (LEO) 32 satelliti per la costellazione Amazon Leo (precedentemente conosciuta come Project Kuiper), anziché 27 o 24 unità.

Ariane 6 ha portato in orbita dei satelliti Amazon Leo

Il lancio è avvenuto alle 17:45 di oggi (ora italiana), all'interno della finestra di 28 minuti prevista. Come per le precedenti missioni di Ariane 6, sono stati accesi quasi contemporaneamente il motore Vulcain 2.1 e i quattro booster laterali P120C che hanno fornito la spinta iniziale. In futuro il razzo spaziale europeo potrebbe subire alcuni aggiornamenti per renderlo ancora più prestazionale con l'arrivo dei booster laterali chiamati P160C, che sono attualmente in fase di test.

Il volo ha seguito il profilo nominale con la separazione dei booster dopo circa 2'25", apertura dei fairing (che hanno una lunghezza di 20 metri) poco prima dei 4' dal decollo per poi proseguire con la separazione dello stadio centrale lasciando così solo lo stadio superiore con il carico utile composto dai 32 satelliti. La durata complessiva della missione sarà di 1 ora e 54 minuti, dal lancio al rilascio dell'ultimo satellite.

L'orbita iniziale aveva una quota di circa 465 km per poi essere incrementata sfruttando i motori dei satelliti Amazon Leo (arrivando ad altitudini comprese tra i 590 km e 630 km). Con questa prima missione che ha impiegato Ariane 6, il numero totale di satelliti Amazon Leo in orbita sale a 212, un altro passo verso l'obiettivo di una costellazione con oltre 3000 unità.

Come scritto in apertura, la missione VA267 è la prima di un Ariane 64. Questa variante a quattro booster è capace di trasportare oltre 20 tonnellate in orbita bassa terrestre. Si tratta anche del debutto commerciale di questo razzo spaziale per un cliente privato, dopo i voli di qualificazione e per i clienti istituzionali. Si tratta anche del primo utilizzo dei fairing con dimensioni di 20 metri e apre la collaborazione Arianespace-Amazon con altre 17 missioni previste per il prossimo futuro. Recentemente la società statunitense ha anche annunciato di voler effettuare altre missioni con i Falcon 9 di SpaceX così da far crescere più rapidamente la sua costellazione.