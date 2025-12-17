ULA ha lanciato nuovi satelliti Amazon Leo per la connettività Internet grazie a un razzo spaziale Atlas V

Nelle scorse ore ULA (United Launch Alliance) ha lanciato 27 nuovi satelliti Amazon Leo per la connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza così da fare concorrenza a SpaceX Starlink. Come vettore è stato impiegato un Atlas V.

In precedenza era conosciuta come Project Kuiper, ma da alcune settimane ha cambiato il nome in Amazon Leo. Si tratta della nuova megacostellazione satellitare della società statunitense destinata alla connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza pensata per fare concorrenza a SpaceX, a OneWeb e ad altre soluzioni analoghe che debutteranno nei prossimi anni. I numeri rispetto a Starlink sono ancora ben lontani e Amazon non ha la possibilità di sfruttare direttamente propri vettori, per questo deve affidarsi a soluzioni come quelle offerte da SpaceX, Blue Origin, ULA e Arianespace.

Alle 9:28 del 16 dicembre (ora italiana) è stata lanciata la missione Amazon Leo 4 (chiamata anche KA04), la quarta che ha sfruttato un razzo spaziale Atlas V 551 (la prima risale ad aprile 2025). Il decollo è avvenuto dallo Space Launch Complex-41 della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Le operazioni si sono svolte correttamente e ULA ha così portato in orbita 27 nuovi satelliti Amazon Leo.

A causa del numero di unità, della loro massa e dell'orbita, è stata impiegata (come per gli altri lanci con le stesse finalità) una configurazione che prevede ben cinque booster laterali con propellente allo stato solido. Il primo stadio utilizza un singolo motore RD-180 con due camere di spinta e due ugelli che bruciano RP-1 e ossigeno liquido. Lo stadio superiore Centaur invece ha un singolo motore RL10C-1-1 che invece utilizza come propellenti idrogeno e ossigeno liquidi.

One more. Make sure you turn up your volume pic.twitter.com/I8RmElIUr7  Tory Bruno (@torybruno) December 17, 2025

ULA sarà uno dei principali partner di Amazon per il lancio della sua costellazione Amazon Leo che dovrebbe avere, nei prossimi anni, oltre 3000 satelliti in orbita bassa terrestre. Secondo gli accordi tra le due società saranno impiegati complessivamente 8 Atlas V e 38 Vulcan Centaur. Questa scelta è legata alla fine della produzione dei vettori Atlas V con le ultime unità che sono state tutte assegnate. I primi test con la connettività di Amazon hanno mostrato prestazioni promettenti, che nella configurazione Ultra arrivano fino a 1 Gbps in download. In futuro queste antenne saranno posizionate anche sugli aeroplani della compagnia JetBlue per fornire connettività di bordo ad alte prestazioni.