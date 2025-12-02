Un razzo spaziale Arianespace Vega C ha portato in orbita il satellite sudcoreano KOMPSAT-7

Nella serata di ieri, un razzo spaziale Arianespace Vega C (per la missione VV28) ha permesso di portare in orbita il satellite di osservazione terrestre sudcoreano KOMPSAT-7. La risoluzione della fotocamera principale è di 30 cm.

Nelle scorse ore c'è stato un nuovo lancio dallo spazioporto europeo nella Guyana francese. Si è trattato di un razzo spaziale Arianespace Vega C che ha portato in orbita il satellite KOMPSAT-7 per l'agenzia sudcoreana KARI (Korea Aerospace Research Institute). La missione VV28 è stata un completo successo permettendo il rilascio del carico utile nell'orbita prescelta senza inconvenienti. Si tratta di una delle ultime missioni per quest'anno dallo spazioporto di Kourou (se non ci saranno imprevisti, ci sarà anche un lancio di Ariane 6).

Il decollo del vettore Vega C, realizzato dall'italiana Avio con le operazioni di lancio che sono state invece gestite da Arianespace, è avvenuto alle 18:21 (ora italiana) dell'1 dicembre 2025. Dopo l'accensione del primo stadio P120C con propellente allo stato solido, lo stadio superiore AVUM+ ha effettuato due accensione del propulsore rilasciando il satellite sudcoreano dopo 44 minuti dal decollo in un’orbita eliosincrona a 576 km.

Giulio Ranzo (CEO di Avio) ha dichiarato in merito al lancio "desidero ringraziare il nostro team e i nostri partner per questo lancio di successo del Vega C. Vorrei anche ringraziare la KARI per la fiducia accordataci. Il vettore ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità, essendo in grado di immettere in orbita diverse tipologie di carichi utili, singoli o multipli. Siamo pronti ad assumerci la piena responsabilità come Launch Service Operator per i lanciatori della famiglia Vega, a partire dal prossimo volo, VV29".

Il satellite KOMPSAT-7 (KOrea Multi-Purpose SATellite-7) aveva una massa al lancio 1,81 tonnellate ed è pensato per osservare la penisola coreana generando immagini ad alta risoluzione per il governo asiatico e per le istituzioni. Come riportato da KARI, il satellite ha comunicato, come previsto, poche ore dopo il lancio con la stazione antartica Troll mentre è stata dispiegata correttamente l'antenna in banda X utile per inviare immagini e video dallo Spazio alla Terra. Ora inizierà la fase di test dei vari carichi utili mentre le prime immagini saranno disponibili a partire dall'inizio del prossimo anno (con una risoluzione di 30 cm).