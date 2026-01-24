Aetherflux e Lockheed Martin insieme per inviare energia elettrica senza cavi dallo Spazio sulla Terra e la Luna

Raccogliere l'energia solare nello Spazio e inviarla, senza cavi, sulla Terra, sulla superficie lunare oppure verso navicelle spaziali. Si tratta di un progetto ambizioso che vede coinvolte Aetherflux e Lockheed Martin.

Negli ultimi anni si è parlato diffusamente della possibilità di generare energia elettrica partendo dall'energia solare nello Spazio per poi inviarla (senza cavi) sulla Terra. Posizionando i satelliti nelle giuste orbite il Sole sarebbe sempre visibile e l'atmosfera non ne ridurrebbe l'efficienza. Cina e USA stanno pensando a come risolvere gli attuali problemi, ma un giorno questa tecnologia potrebbe essere realtà. L'invio sulla Terra avverrebbe attraverso microonde per poi distribuirla nella rete.

Aetherflux e Lockheed Martin hanno annunciato una partnership strategica per sviluppare questo concetto che sarà impiegabile sia per inviare energia sulla Terra, ma anche per essere utilizzata per basi lunari e per alimentare navicelle. I dettagli sono scarsi ma potrebbero ricollegarsi anche al futuro mercato dei data center orbitali che saranno fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Aetherflux ha scritto nell'annuncio che "siamo entusiasti di annunciare che abbiamo stipulato un accordo con Lockheed Martin per studiare congiuntamente soluzioni di distribuzione di energia di nuova generazione basate sullo Spazio. Stiamo collaborando per sviluppare un'architettura flessibile e wireless che generi energia in orbita o sulla Luna e la trasmetta istantaneamente a siti terrestri remoti, risorse lunari o altri veicoli spaziali".

Nel comunicato di Lockheed Martin è stato scritto che "entrambi immaginiamo un futuro in cui l'energia solare raccolta nello Spazio possa essere distribuita in modalità wireless con la stessa facilità dei dati, affrontando le crescenti limitazioni energetiche terrestri e supportando gli ambienti remoti. Questo è un ottimo esempio di come collaboriamo con gli innovatori emergenti dell'economia spaziale".

Alcuni scenari ipotizzabili sono quelli della raccolta di energia solare sulla superficie lunare in siti particolarmente esposti alla luce per poi inviarla a un campo base lontano senza la necessità di stendere cablaggi. L'energia potrebbe essere inviata anche dalla Luna verso navicelle in orbita in caso di problemi ai pannelli solari oppure dall'orbita terrestre verso la superficie del nostro Pianeta.

Interessante notare che Aetherflux ha anche annunciato che nel primo trimestre 2027 lancerà il primo satellite destinato a essere utilizzato come data center spaziale pensato per sfruttare l'energia solare nello Spazio per "soddisfare il massiccio fabbisogno energetico per l'intelligenza artificiale". Il progetto prende il nome di Galactic Brain permettendo di migliorare la gestione dell'energia legata ai calcoli necessari per l'AI. Aetherflux ha anche aggiunto che "nel 2026, la società prevede di lanciare il suo primo satellite per trasmettere energia in modalità wireless dall'orbita terrestre bassa alla Terra utilizzando i laser".