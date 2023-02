Rolls-Royce userà l'energia nucleare per alimentare le sue fabbriche

La storica casa automobilistica inglese ha iniziato a muovere i primi passi nello sviluppo dei SMR (Small Modular Reactor) un paio di anni fa e a Gennaio ha indentificato i possibili siti in cui costruire i primi moduli.

Il progetto Rolls-Royce SMR è un piccolo reattore ad acqua pressurizzata da 470 MWe, che la società intende lanciare nel Regno Unito entro il 2030.

Come si legge nella pagina dedicata, nel sito ufficiale del marchio: "La nostra proposta di valore SMR ha 4 elementi chiave per il successo di SMR: stiamo portando sul mercato una soluzione a basso costo, consegnabile, globale, scalabile e investibile.".

La società ha inoltre proseguito affermando come, dal momento che il piccolo reattore è completamente scalabile, con l'aumentare della domanda aumenteranno anche gli investimenti diretti in ulteriori stabilimenti, utilizzando gli stessi sistemi di progettazione e gestione collaudati dall'azienda.

Rolls-Royce SMR prevede di avere circa 250 miliardi di sterline di esportazioni, una volta che i piccoli reattori saranno messi a punto; memorandum d'intesa sono già in vigore con l'Estonia, la Turchia, la Repubblica ceca e la Polonia.

Settimana scorsa il gruppo industriale polacco Industria, di proprietà governativa, ha firmato un memorandum di intenti con Rolls-Royce SMR per l'installazione di piccoli reattori modulari in Polonia.

Industria sta inoltre guidando gli sforzi per sviluppare una catena di fornitura di parti e moduli per la produzione SMR.

In qualità di leader del Central Hydrogen Cluster, Industria mira a implementare fino a tre SMR per produrre 50.000 tonnellate di idrogeno a basse emissioni di carbonio ogni anno.

Il CEO di Rolls-Royce SMR, Tom Samson, ha affermato che la Polonia è un mercato internazionale chiave per la sua SMR costruita in fabbrica. “Questo è un passo importante nel nostro rapporto con Industria", ha affermato. "Stabilisce la base su cui lavoreremo insieme per sviluppare piani comuni per l'utilizzo della nostra tecnologia SMR in Polonia per decarbonizzare l'industria ad alta intensità energetica e produrre energia pulita per le generazioni a venire".

Secondo il gruppo polacco, la soluzione proposta da Rolls-Royce SMR potrebbe aiutare la Polonia a rimpiazzare più di 8 GW di centrali elettriche a carbone (situate nel sud del Paese) con una tecnologia a basse emissioni, nell'arco del decennio 2030.

Il CEO di Industria, Szczepan Ruman, ha dichiarato: "La partecipazione a una catena di fornitura di parti e moduli per Rolls-Royce SMR è una grande opportunità per la nostra regione e per l'intera industria della Polonia meridionale", per poi aggiungere:

"Attraverso il Central Hydrogen Cluster, collaboriamo con aziende della nostra regione e di tre valli dell'idrogeno: Bassa Slesia, Slesia-Piccola Polonia e Subcarpazi".

Il presidente del consiglio di amministrazione di IDA, Cezariusz Lesisz, ha affermato che la cooperazione con Rolls-Royce SMR è una grande opportunità per sviluppare una base industriale ad alta tecnologia per l'energia nucleare su piccola scala in Polonia. "Costruire nuove competenze dell'industria polacca fa parte di una tendenza volta a concentrarsi sulla transizione energetica e rafforzare la sicurezza energetica e la resilienza del nostro Paese".

In patria, il programma di sviluppo dei piccoli reattori nucleari voluto da Rolls-Royce SMR creerà non meno di 40.000 posti di lavoro entro il 2050 e genererà 52 miliardi di sterline di benefici economici.

"Con la tecnologia Rolls-Royce SMR, abbiamo sviluppato una soluzione di energia pulita a costi competitivi e scalabile per molteplici applicazioni, dalla produzione di elettricità industriale e di rete alla produzione di idrogeno e combustibili sintetici.".

Una centrale elettrica Rolls-Royce SMR, secondo le stime della società, avrà la capacità di generare 470 MWe di energia 24/24 h, l'equivalente di più di 150 turbine eoliche onshore, con emissioni di CO2 molto contenute, per almeno 60 anni, sostiene la società.

Inoltre, lo spazio occupato è considerevolmente inferiore rispetto a quello di un reattore nucleare classico.

Il Rolls-Royce SMR sarà costruito in fabbrica, consentendo il trasporto di moduli completati su camion, treno o nave: ad oggi sono tre i siti selezionati per la produzione degli SMR, due nel nord-est dell'Inghilterra e uno nel nord del Galles.

"È fondamentale mantenere lo slancio che abbiamo creato [ndr, attorno agli SMR, "grazie" anche all’invasione russa dell’Ucraina e al conseguentemente aumento del costo dell’energia] e passare dallo sviluppo alla distribuzione", ha dichiarato David White, Chief Operating Officer di SMR.

La Gran Bretagna ha già sostenuto un round di finanziamento da 546 milioni di dollari negli SMR di Rolls nel 2021.

"Stiamo cercando di concordare un percorso con il governo per consentirci di iniziare a costruire fabbriche britanniche, commissionare contratti di catena di fornitura e concordare accordi di esportazione all'estero il prima possibile", ha aggiunto White.