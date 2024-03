Splendido PC gaming Lenovo con 16GB/512GB, Intel Core i7-12650H e RTX 3060 a 949. E guardate anche questo HP Victus

Guardate che bel PC gaming, che ovviamente è anche un tuttofare a cui non manca nulla! Lenovo IdeaPad Gaming 3 solitamente ha un prezzo di listino di 1.399€ e siamo tutti d'accordo nel considerarlo un po' altino. Spesso però va in super promozione a 999€ e le scorte si esauriscono in fretta. Oggi si va oltre, 949€ , motivo per cui gli interessati non perdano troppo tempo ad acquistarlo! Vediamolo in dettaglio.

Lenovo IdeaPad Gaming 3, in questa versione, adotta uno schermo da 16" WUXGA IPS, che per capirci meglio ha una risoluzione di 1920x1200 pixel, ma da citare è anche il valore di 165Hz che non si trova altri PC a questo prezzo. Lenovo va giù pesante col processore: Intel Core i7-12650H è un bel mostro da 10 core e 16 thread, con picco a 4,7GHz e 24MB di cache. Troviamo poi 16GB di RAM e 512GB di SSD, ovviamente ultra veloce. Il potenziale di gioco si esprime con l'adozione dell'ottima NVIDIA GeForce 3060 6GB DDR6, sensibilmente migliore della 3050 di cui sono dotati, oggi, i concorrenti di prezzo simile. Se siete interessati non perdete tempo, vanno via in fretta!

In alternativa guardate questo HP Victus, praticamente con la stessa configurazione, per la prima volta sotto i 1000€, un ottimo PC gaming HP con RTX 3060! Dotato di schermo Full HD da 16,1", adotta la CPU Intel Core i5-12500H (12 core, 16 thread, picco a 4,5GHz), 16GB di RAM, SSD super veloce da 512GB e NVIDIA Geforce RTX 3060 con 6GB GDDR6! Tante le porte disponibili, fra cui anche quella LAN e USB Typer-C. Super prezzo, veramente, considerando anche la presenza di Windows 11 (attenzione perché ci sono in commercio anche quelli con solo FreeDOS) ! Importante: a differenza del Lenovo, vanta il supporto Wi-Fi 6E.