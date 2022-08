Risparmi fino a 500 euro su due portatili gaming MSI Crosshair e HP Victus con configurazioni corazzate e GeForce RTX 3060

MSI Crosshair 15 è sempre costato 1.999,00 su Amazon. Un prezzo alto giustificato dalle componenti di tutto rispetto presenti nella sua configurazione, a partire dalla GeForce RTX 3060, ma anche il processore Intel I7-12700H, i 16 GB di RAM, l'SSD da 512 GB e l'ottimo display 15,6" FHD 165Hz. Ora costa 500 euro in meno!

Con la garanzia di qualità dei portatili MSI, Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition offre una spinta senza precedenti nei progetti multitasking e nei giochi che richiedono alte prestazioni. Tra le altre cose, mette a disposizione una bellissima tastiera retroilluminata, con i tasti WASD evidenziati per movimenti più veloci e fluidi nel gioco.

Non manca la messa a punto tipica dei prodotti MSI e un sistema di raffreddamento potenziato in grado di gestire un hardware talmente potente. Non manca il nuovo standard di connessione Wi-Fi 6 per prestazioni di rete ottimali e trasferimenti super veloci. Il portatile è anche leggero e facilmente maneggiabile, oltre che bellissimo esteticamente!

In alternativa da valutare questi altrettanto validi - se non ancora di più - HP Victus, con in entrambi i casi lo sconto di 200 euro . Anche le configurazioni sono simili, con un display 144 Hz FHD con diagonale leggermente maggiore, 16,1 pollici. Tornano anche i 16 GB di RAM e l'SSD da 1 TB. La scheda video è Nividia GeForce RTX 3060 da 6GB e non manca il supporto al prezioso Wi-Fi 6.

I due HP differiscono per il processore, AMD Ryzen 7 5800H in un caso e Intel Core i7-11800H nell'altro, e per la presenza della licenza Windows 11 Home in quello più costoso.