Questo splendido portatile HP Victus con Intel Core i5-12500H e GeForce RTX 4050 costa solo 809 euro (precedente minimo 949)

Ecco uno tra i migliori nel rapporto prestazioni/prezzo fra tutti i portatili in offerta ora su Amazon. Configurazione super per il prezzo a cui viene venduto con Intel Core i5-12500H e GeForce RTX 4050!

Quando è costato 949 euro avevamo già gridato al miracolo, ma oggi lo splendido portatile HP Victus 15-fa1005sl ha avuto un ulteriore tracollo, che porta il prezzo addirittura a 809 euro . Il portatile mette a disposizione ben 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB, oltre che tutte le garanzie di un brand apprezzato come HP Victus.

Troviamo il processore Intel Core i5-12500H con 12 core, 16 thread, la GeForce RTX 4050 con 6GB GDDR6 e uno schermo da 15,6 pollici FHD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Non mancano neanche il supporto al Wi-Fi 6E, utilissimo per sfruttare le connessioni a internet di recente generazione, e Windows 11 preinstallato.

Il portatile è anche molto bello alla vista con il suo chassis grigio opaco, prese d'aria su tre lati, ventilazione a 5 vie, sistema di raffreddamento integrato proprietario e tastiera in plastica riciclata. Lo spessore è di 2,35 cm, mentre il peso di 2,48kg, il che lo rende anche facilmente trasportabile. Per quanto riguarda le opzioni di connessione troviamo: 1 USB Type-C fino a 5 Gbps, 2 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin e 1 lettore di schede SD. La Fotocamera HP Wide Vision 720p HD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati permette, infine, di comunicare in maniera chiara ed efficace.