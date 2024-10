Questo portatile MSI Thin super carrozzato con GeForce RTX 4060, Ryzen 7 7735HS, 1TB SSD e 16GB RAM oggi costa solo 999

Sconti del 10% in Amazon Seconda Mano - Warehouse!

Oggi c'è una bellissima offerta su un PC portatile gaming veramente potente, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza anche negli utilizzi che vanno al di là del solo giocare. Appartiene alla serie MSI Thin, quindi non troppo vistosa e dalle dimensioni contenute rispetto ad altri portatili da gioco. Vediamolo nel dettaglio, per capire insieme che 999€ è un prezzo veramente interessante.

Oltre che bello, questo PC è veramente potente, ad iniziare dal processore utilizzato: si tratta della CPU AMD Ryzen 7 7735HS, con 8 core, 16 thread e picco a 4,75GHz, a cui si affiancano 16GB di memoria RAM. Lo schermo utilizzato è un 15,6" con risoluzione Full HD e 144Hz, mentre da segnalare è la presenza di un SSD veramente veloce e capiente: non solo è da ben 1TB ma anche un Gen.4, quindi prestazioni veramente eccezionali. Si tratta di caratteristiche oltre la media di PC in questa fascia, per non parlare poi del fatto che in offerta a 999€ attualmente non ha rivali.

Non stiamo certo tralasciando una delle caratteristiche più importanti per un videogiocatore, ovvero la presenza di una scheda video dedicata che è la NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di memoria dedicata. C'è poi una bella tastiera RGB e layout ovviamente italiano, Wi-Fi 6E, tante porte (ethernet compresa) e un peso di soli 1,86Kg, pochi considerando la tipologia di macchina. Insomma, un PC pronto a tutto, sia per giocare, sia per il rendering, per lavorare o qualsiasi cosa vi venga in mente.