Questo computer portatile con AMD Ryzen 7 5700U (8C/16T a 4,3GHz), 16GB RAM, SSD 512GB, Full HD, ha il prezzo record di 479 su Amazon

Attenzione a questo super portatile dalle specifiche super per il prezzo: potentissimo, con tanta RAM e costa solo 479€! Ovviamente merita un approfondimento, ed è quello che faremo in questo articolo.

I PC low cost sono sempre più diffusi, visto che mettono a disposizione tutto quel che serve (e a volte avanza anche) spendendo pochissimo. Oggi Amazon ha messo in sconto un low cost di livello nettamente più alto. Ve lo proponiamo con una certa convinzione, che sarà anche la vostra dopo aver letto le specifiche.

Uno dei compromessi dei PC low cost di primo prezzo è l'adozione di una CPU non particolarmente performante, che va benissimo per utilizzi normali ma mostra il fianco nelle elaborazioni gravose, come rendering e software di produttività "creativa" in genere. Questo compromesso viene spazzato via in un sol colpo con questo PC, visto che troviamo la CPU AMD Ryzen 7 5700U , un bel mostro da 8 core, 16 thread e 4,3GHz di picco. Ci sono poi ben 16GB di RAM e un velocissimo SSD M.2 PCIe NWMe da 512GB , che nel peggiore dei casi è un Gen. 3 da 3500MB/s.

Lo schermo è un ampio 16,1 pollici 1920x1080 pixel, ma anche la piattaforma in generale è aggiornata con specifiche tipo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, oltre a vantare 3 porte USB (due 3.2 e una 2.0),una Type-C, uscita HDMI, minijack per cuffie e microfono e anche lettore microSD. Persino la batteria non è di 2primo prezzo", essendo una 53,58Wh. Il peso è di soli 1,69Kg, con uno spessore di soli 16,8mm.