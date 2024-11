Prezzo TOP per un portatile gaming con GeForce RTX 4070: ecco ASUS TUF con schermo da 15,6'' a 1.249

Un'offerta molto interessante se state cercando un computer portatile potente, ottimo per il gaming ma non solo, visto che ha un'estetica sobria e tante caratteristiche interessanti per la produttività. Prezzo TOP!

Un click qui per cercare articoli Amazon Seconda mano ex Warehouse scontati del 30%!

Il marchio ASUS TUF (The Ultimate Force) è noto per offrire portatili robusti e affidabili, progettati principalmente per il gaming e l'uso intensivo. I portatili ASUS TUF si distinguono per alcune caratteristiche chiave come durata e resistenza, sistemi di raffreddamento avanzati e design distintivo. Posizionati spesso a un costo più accessibile rispetto alle linee premium (come ROG di ASUS), rappresentano un ottimo compromesso tra prestazioni e budget.

E qui ecco un bell'esempio. Naturalmente il grande valore aggiunto di questa proposta riguarda la presenza nella configurazione della GPU GeForce RTX 4070. In rapporto al prezzo di soli 1.249€ rende questo computer un vero e proprio affare!

Il portatile è dotato di un display da 15,6" IPS con frequenza di aggiornamento a 144Hz e tecnologia Adaptive-Sync, capace di garantire un gameplay fluido e coinvolgente riducendo lag e tearing. Il pannello 100% sRGB assicura colori vibranti e precisi, ideale anche per la creazione di contenuti. La tastiera retroilluminata RGB offre personalizzazione e un design ottimizzato per il gioco, mentre la webcam HD 720p rende possibili comunicazioni nitide.

Sotto il cofano, il processore Intel Core i7-12700H di 12ª generazione mette a disposizione 14 core e 20 thread, con frequenza di picco di 4,7 GHz, ovvero potenza sufficiente per gestire giochi AAA, editing video e multitasking avanzato. La memoria RAM da 16GB e SSD PCIe da 512GB garantiscono velocità e spazio adeguati. L'audio DTS a 7.1 canali e la cancellazione del rumore AI migliorano l'esperienza sonora, mentre il design resistente ma leggero lo rende ideale per utilizzi intensivi sia a casa che in movimento. Un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate in un notebook versatile.