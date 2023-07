Portatile da gioco HP Victus con Ryzen 7 5800H, 16'' Full HD, 16GB RAM, 1TB SSD PCIe e GeForce RTX 3060 oggi a solo 1099

L'offerta che oggi riguarda HP Gaming Victus 16 è veramente interessante. Costa meno di un MacBook Air base che ha un quarto della potenza e permette di fare tutto, ma proprio tutto, non solo giocare. Si parte dal processore: Ryzen 7 5800H vanta ben 8 core e 16 thread, utili nel gaming e utilissimi nel montaggio video e nel rendering in generale, anche in virtù dei 3,3GHz di base e 4,4GHz di picco. Lo schermo è un 16,1" Full HD da 144Hz IPS, la RAM da 16GB e SSD ultraveloce PCIe da ben 1TB. Sul fronte scheda grafica ci si tolgono diverse soddisfazioni con la NVIDIA GeForce RTX 3060 supportata da 6GB di memoria dedicata.

Sul fronte delle porte troviamo 1 USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin, 1 lettore di schede SD. Ovviamente è WiFi 6. Come quasi tutti i PC gaming non è un ultra slim e pesa 2,46Kg ma, ripetiamolo, per un PC gaming che adotta sistemi di raffreddamento efficienti, è del tutto normale. Un perfetto tuttofare, potentissimo, ma anche appunto una bella macchina da gioco!