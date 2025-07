Portatile da gaming con GeForce RTX 5060 in offerta: HP Victus a meno di 1200 è un affare per chi vuole giocare al massimo in mobilità

HP Victus 15 con scheda grafica Nvidia GeForce RTX 5060 è in sconto su Amazon: CPU Intel Core 5-210H, display 144Hz, 16GB di RAM e 512GB SSD per un portatile che punta dritto al gaming di nuova generazione

HP Victus 15-fa2002sl è un notebook pensato per chi cerca prestazioni elevate nel gaming senza rinunciare alla portabilità. Ora su Amazon è disponibile a 1199,99€, un prezzo competitivo per una configurazione che include una delle GPU più recenti in ambito mobile: la Nvidia GeForce RTX 5060 con 8GB di VRAM.

Il portatile si basa su Intel Core 5-210H, un processore di ultima generazione con funzionalità AI e una GPU integrata capace di gestire le attività quotidiane in modo efficiente. Dispone di 8 core e 12 thread, con velocità di clock di picco di 4,8 GHz. A completare la dotazione troviamo 16GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe Gen4 da 512GB ottimizzato per il gaming e il caricamento rapido dei dati.

Il display da 15,6 pollici Full HD offre un'esperienza fluida grazie al refresh rate di 144Hz, con tecnologia IPS e trattamento antiriflesso. La luminosità da 300 nit garantisce una buona visibilità anche in ambienti illuminati, rendendolo adatto sia al gioco che alla produttività.

La scheda grafica RTX 5060 consente di giocare ai titoli più recenti sfruttando le tecnologie di ray-tracing e DLSS grazie all'architettura Ampere di seconda generazione. Questo rende il Victus 15 una soluzione adatta non solo per i gamer, ma anche per chi lavora con software 3D o di editing video.

Completano la dotazione: Wi-Fi 6E integrato, tastiera realizzata con plastica riciclata, fotocamera 720p con riduzione del rumore, e un sistema di raffreddamento progettato da HP per mantenere le temperature sotto controllo. Sul fronte connettività sono presenti una USB-C, due USB-A, una HDMI 2.1, una RJ-45 Gigabit Ethernet e un jack combo audio.

Il tutto in uno chassis grigio scuro da 2,35 cm di spessore e 2,29 kg di peso, con sistema operativo Windows 11 preinstallato e 3 mesi di Xbox Game Pass inclusi per iniziare subito a giocare.

HP Victus 15 con RTX 5060 è disponibile su Amazon a 1199,99€, ideale per chi cerca prestazioni grafiche all'altezza delle aspettative nel mondo del gaming su laptop.