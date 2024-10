Lenovo Legion Go: console portatile con hardware potente e Windows 11 in offerta su Amazon

Ecco Lenovo Legion Go a 654€ invece di 799€ su Amazon. Un prezzo che rappresenta un vero e proprio affare se si considera che il precedente minimo era di 679€ e la potenza dell'hardware che questo innovativo dispositivo riesce a mettere a disposizione: portare un sistema completo con Windows 11 tranquillamente in giro nelle proprie tasche è, infatti, un bel valore aggiunto!

Lenovo Legion Go è basata su un Soc AMD Ryzen Z1 Extreme con 8 core e 16 thread Zen 4, con 24 MB di cache totale e un chip grafico integrato con 12 Compute Unit RDNA 3 per una potenza fino a 8,6 TFLOPs.

È poi equipaggiata con un grande display Lenovo PureSight da 8,8 pollici QHD+ 16:10 che raggiunge una luminosità fino a 500 nit e supporta un color gamut DCI-P3 del 97%. Non solo, lo schermo è anche regolabile in base allo stile di gioco e alla situazione, supporta una risoluzione da 1600p a 800p e frequenze di aggiornamento di 144 Hz e 60 Hz.

Lo schermo, inoltre, è un touch a 10 punti per usare la console come un tablet. Legion Go prevede fino a 16 GB di memoria LPDDR5X-7500, un SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB e slot microSD che supporta fino a 2 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo. La batteria è da 49,2 wattora e dispone del supporto per Super Rapid Charge che le consente di ricaricarsi fino al 70% in circa mezz'ora.

I controller di Lenovo Legion Go sono joystick dotati di hall effect anti-drift per massimizzare la reattività e la precisione durante le sessioni di gioco estenuanti. Tra gli altri comandi presenti, troviamo un trackpad integrato, un grande D-pad, una rotella del mouse angolata e un totale di 10 pulsanti dorsali mappabili, grilletti e pulsanti dell'impugnatura.

L'illuminazione RGB è presente sul pulsante di accensione decorato con l'iconica "O" di Lenovo Legion che cambia colore per indicare la modalità della ventola selezionata dall'utente, mentre gli anelli RGB personalizzabili attorno ai joystick aggiungono un ulteriore livello di fascino fungendo anche da sistema di notifica per l'accoppiamento dei controller.