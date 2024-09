Ecco un'ottima offerta sul computer portatile HP Victus con Intel Core i7-14700HX, GeForce RTX 4060 e 32 GB di RAM

Un computer portatile dalle caratteristiche tecniche non comuni, più vicino a una soluzione di fascia alta, con un prezzo da fascia media.

Una gran bell'offerta per un computer portatile che normalmente ha un prezzo di 1.599€ . Parliamo di una linea, HP Victus, che vanta una grande considerazione presso gli appassionati, con il potente processore Intel Core i7-14700HX con 20 core e 28 thread, frequenza di clock massima di di 5,5 GHz. Con GeForce RTX 4060 e ben 32 GB di RAM, dunque, non è una macchina dalle caratteristiche comuni.

Anche perché il display è da 16,1" con risoluzione FHD (1920 x 1080p) e diagonale da 40,9 cm, IPS e con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con Micro-Edge. Il laptop è dotato di un SSD da 1TB PCle Gen4 NVMe M.2 ottimizzato per il gaming, di 32 GB DDR5 di RAM con una frequenza da 5600MHz (2 x 16GB) e di 25GB di storage su Dropbox per 12 mesi.

Per quanto riguarda il design, abbiamo chassis cromo nero, prese d'aria su tre lati, ventilazione a 5 vie, Sistema di Raffreddamento integrato proprietario, con la Tastiera in plastica riciclata. Le porte a disposizione sono le seguenti: 1 USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin. E, infine, non manca la Fotocamera HP True Vision da 1080p FHD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati.