Bellissimo portatile gaming ROG Zephyrus G15 in offerta per il Black Friday: 850 di sconto!

Il portatile gaming ROG Zephyrus G15 costava quasi 3.000 euro quando è stato lanciato. È un "mostro" per i giocatori con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 8GB, processore AMD Ryzen 9 6900HS, ben 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. Anche lo schermo in questo portatile "non è comune", con frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz con diagonale di 15,6 pollici e risoluzione WQHD.

Nonostante sia così tanto carrozzato, inoltre, è facile da trasportare, elegante e sottile con uno spessore di soli 19,9mm e un peso di 1,9kg. Un portatile per giocatori a 360 gradi, a partire dalla tastiera che è ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB, e si unisce a un set completo di porte I/O per collegare facilmente più dispositivi.

Con Windows 11 preinstallato, questo computer è perfetto per chi cerca ottime prestazioni in ambito gaming e content creation in un Notebook inarrestabile e altamente performante anche sotto sforzo e con uso prolungato.