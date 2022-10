3 computer portatili ASUS di fascia alta in offerta su Amazon: sconti fino a 265 euro

Il bellissimo computer portatile ROG Zephyrus M16 costa ora meno di 1.600 euro (prima oltre 1.860 euro). Offre una configurazione di alto livello con display WQXGA Adaptive Sync, tastiera ottimizzata per essere più resistente e silenziosa con illuminazione RGB e prestazioni all’avanguardia con il processore Intel Core i7, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6. Inoltre dispone di RAM da 16GB, SSD PCIE da 512GB.

200 euro sotto il suo prezzo standard anche per ROG Flow X13, un portatile ultra compatto e leggero con un peso di soli 1,3kg e uno spessore di soli 15,8mm, con un display Touchscreen WUXGA Glossy da 13 pollici. Anche in questo caso troviamo la tastiera illuminata, mentre le performance sono garantite dal processore AMD Ryzen 7, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, RAM da 16GB e SSD PCIE da 512GB. Windows 11 preinstallato.

Costava 1749,00€ fino a pochissimo tempo fa. Si tratta di un ottimo portatile per videogiocatori ASUS TUF, un brand di grande successo per il quale il produttore taiwanese si aspetta le maggiori vendite. Parliamo, infatti, di computer di qualità, che costano molto meno rispetto ai pari grado con uguali specifiche, molto spesso perché si è investito meno in marketing sul brand o per altri motivi altrettanto secondari.

Questo ASUS TUF Dash F15 è, in particolare, molto interessante per via dell'ottimo display 15,6" FHD Anti-Glare con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e per il performante processore Intel Core i7-12650H 2.3 GHz. Offre anche ben 16 GB di memoria di sistema e un SSD da 512 GB, in abbinamento alla ottima GeForce RTX 3060.

Un tablet Android da 10", Full HD, 6GB di RAM, 128GB di memoria e anche LTE a 159€ ?!? Oggi, su Amazon, sì!