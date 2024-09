Su Amazon una tastiera meccanica con tutte le caratteristiche amate dai giocatori a soli 20

Le tastiere meccaniche sono la scelta preferita dai giocatori per diversi motivi legati a prestazioni, durata e personalizzazione. I tasti delle tastiere meccaniche utilizzano interruttori individuali per ogni tasto, allo scopi di offrire una sensazione tattile più precisa. Gli interruttori meccanici possono avere una risposta più rapida rispetto alle tastiere a membrana, il che significa che il comando viene registrato più velocemente. Questo è particolarmente importante nei giochi competitivi, dove ogni millisecondo conta. Gli switch meccanici, inoltre, sono molto più resistenti e possono sopportare decine di milioni di pressioni (in media tra i 50 e i 100 milioni), il che li rende molto più longevi rispetto alle tastiere a membrana, che tendono a deteriorarsi più rapidamente.

Solo che tutto questo normalmente fa lievitare i costi delle tastiere meccaniche. Non è il caso di questa EVGA Z12 RGB oggi in offerta su Amazon, proveniente da un marchio molto conosciuto dagli appassionati di hardware e di tecnologia. E in effetti ripropone tutte le caratteristiche amate dai giocatori, a un prezzo sensazionale di soli 20€ . L'unica controindicazione è il layout americano ma questo potrebbe non essere un problema per chi usa la tastiera prevalentemente per giocare ed è quindi interessato a una combinazione di pulsanti non affetta dalle differenze dovute al layout straniero.

La tastiera propone cinque pulsanti associabili a macro personalizzabili e pulsanti dedicati ai controlli multimediali. È inoltre resistente ai liquidi e ha copritasti compatibili con lo stile Cherry MX, ovvero il più popolare presso il pubblico dei giocatori. Questo vuol dire che sono rimuovibili e sostituibili con i copritasti compatibili Cherry, mentre gli switch meccanici sottostanti sono di proprietà EVGA.