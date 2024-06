ROG Azoth Extreme e Harpe Ace Extreme: una nuova generazione di periferiche di gioco al Computex

Quando parla di ROG Azoth, Asus intende una tastiera per giocatori che punta tutto sulla personalizzazione con un PCB hot-swap il quale consente di sostituire gli interruttori meccanici. Al Computex in svolgimento ora a Taipei (Taiwan), è stata ora presentata la versione Extreme della tastiera ROG Azoth.

La nuova tastiera si basa su uno chassis in lega di alluminio lavorato con struttura in metallo per un aspetto premium, mentre mantiene prestazioni wireless di alto livello. Inoltre, la piastra di posizionamento in fibra di carbonio offre una sensazione di digitazione nitida e un'acustica ottimale, riducendo efficacemente le vibrazioni dei tasti.

Il supporto regolabile a guarnizione consente di alternare facilmente tra due modalità di digitazione con feedback diversi, il tutto tramite un pulsante a scatto rapido. Come nel modello originale, inoltre, abbiamo uno schermo OLED full-color in cui possiamo visualizzare informazioni sul sistema e personalizzare le impostazioni della tastiera. Un piccolo joystick a tre vie permette di impostare istantaneamente alcune opzioni.

Il poggiapolsi in silicone, inoltre, viene incluso nella confezione: è pensato per garantire la migliore postura anche nel caso di intense e lunghe sessioni di gioco. Per tutti i dettagli sul modello di ROG Azoth originale, invece, vi rimandiamo alla recensione.

Sempre a Taipei, è presente anche il nuovo mouse per giocatori esperti Harpe Ace Extreme. Si tratta di una periferica leggerissima, che si muove con agilità sulla superficie di gioco, e che ha un form factor studiato prendendo a riferimento i mouse preferiti dai pro player. Congegnato per l'impugnatura ad artiglio, quella più comune presso i giocatori professionisti, meraviglia per la precisione del suo sensore e le possibilità di personalizzazione. Anche in questo caso vi rimandiamo alla recensione del modello originale.